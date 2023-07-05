الأربعاء 05 تموز 2023
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سلطة العقبة توزع أكياس ورق للمخابز.. هل تحظر استخدام "البلاستيك"؟

سلطة العقبة الاقتصادية
سلطة العقبة الاقتصادية
 100 ألف كيس ورقي صديق للبيئة وزعتها سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة كمرحلة أولى على المخابز في المدينة السياحية وبما يغطي استهلاكها لمدة ثلاثة أشهر، في خطوة تهدف الى خلق الوعي البيئي وتعريف المجتمع المحلي وزوار العقبة بأضرار الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة.اضافة اعلان
وربطت سلطة العقبة من خلال مديرية البيئة هذه الخطوة لما يتعرض له خليج العقبة وبحر المدينة الساحلية من أخطار كبيرة جراء تراكم الملوثات البلاستيكية في جوف البحر وعلى مواقع الغطس المميزة، مستبدلة الأكياس البلاستيكية بأكياس قماش تستعمل لعدة مرات أو أكياس ورق تستعمل لمرة واحدة كخطوة أولى للمخابز والتي يكثر استخدام الأكياس البلاستيكية فيها لتعمم على جميع المحال التجارية بجميع أشكالها وتصنيفاتها في قصبة العقبة ووسطها التجاري.
وقال مواطنون التقتهم"الغد " حول مبادرة السلطة، إنهم مستعدون للتخلي تماما وبشكل نهائي عن الأكياس البلاستكية واستبدالها بالورقية أو القماش، مساهمة منهم في حماية بيئتهم الساحلية والحد من الملوثات البلاستيكية، في حين أكد العديد من أصحاب المخابز والمحلات التجارية أن غالبية الزبائن يعمدون إلى طلب بضائعهم ومستهلكاتهم التموينية عن طريق التوصيل المباشر "اون لاين" لمنازلهم فتوضع المشتريات في صندوق الدراجة الهوائية لعامل التوصيل، وهو أمر لا يحتاج لأكياس، مشيدين بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها السلطة والتي سيكون لها أبعاد إيجابية على البيئة وحمايتها من التلوث.
وقال المواطن علاء الصرايرة إنه مع حظر الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة ليس في المخابز فحسب بل في جميع الأسواق والمحال التجارية للحفاظ على البيئة، موضحا أن أسرته تستخدم أكياس القماش للتسوق من المحال التجارية والمولات بدلا من البلاستيكية.
وبينت تغريد الطلافحة أنها اتبعت طريقة أخرى صديقة للبيئة وذلك بشراء عربة تسوق صغيرة ذات عجلات تباع بسعر رمزي في الأسواق وقابلة للطي ويمكن جرها للتخفيف من وزن المشتريات وهي حل يمكن أن يستخدمه معظم السكان في المملكة لا سيما مدينة العقبة.
في المقابل يقول الموظف في أحد المخابز أن الزبائن أصبح لديهم ثقافة التخلي عن الأكياس البلاستيكية، ويعمدون إلى طلب كيس ورقي لوضع الخبر فيه ومنتجات أخرى فيما تقوم ربات المنازل بجلب كيس قماش في بعض الأحيان لوضع منتجات المخبز فيه بدلا من الكيس البلاستيكي، معتبرا أن هذه الخطوة في الاتجاه الصحيح نتيجة الاستغناء عن تلك الأكياس البلاستيكية التي تلوث البيئة بالإضافة الى ارتفاع تكلفتها على المخبز وتحميلها للمستهلك.
وكانت مديرية البيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة قد استكملت حملة التوزيع الأولى للأكياس الورقية المدعومة الأسبوع الماضي على المخابز الحجرية في مدينة العقبة بما يغطي استهلاكها ولمدة ثلاثة شهور.
وأكدت مدير مديرية البيئة تغريد المعايطة أن السلطة مستمرة في حملة "نحو عقبة خالية من البلاستيك" والتي نظمتها مديرية البيئة بالتعاون مع فريق مشروع البحر الأحمر الخالي من البلاستيك، بدعم من " إيكوبيس" الشرق الأوسط في العقبة.
وأضافت المعايطة أن هذه الحملة تأتي بهدف خلق الوعي البيئي وتعريف المجتمع المحلي وزوار مدينة العقبة بأضرار الأكياس البلاستيكية على صحة الإنسان والبيئة، خصوصا البيئة البحرية، وترغيب المجتمع الواعي بالتقليل من استخدام الأكياس البلاستيكية والتحول التدريجي نحو استخدام الأكياس البديلة والصديقة للبيئة (الورقية منها والأقمشة).
وأوضحت المعايطة أن المديرية وبالتعاون مع شركائها، قامت بتوزيع 95 ألف كيس، خلال المرحلة الأولى من التوزيع على المخابز التسعة المستهدفة خلال الحملة، على أن يتم استكمال باقي المراحل خلال الفترة المقبلة.
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