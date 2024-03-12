الثلاثاء 12 آذار 2024
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سلطة العقبة: جولات رقابية ميدانية على الأسواق خلال رمضان

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - (أرشيفية)
سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة - (أرشيفية)
أحمد الرواشدة- العقبة- باشرت سلطة منطقة العقبة تنفيذ خطتها الرقابية لشهر رمضان المبارك استمرارًا للجهود الدورية التي تنفذها فرق الرقابة الصحية التابعة للسلطة كجهة رقابية تعمل على ضمان سلامة ومأمونية المواد الغذائية المعروضة في الأسواق.اضافة اعلان

وأشار مفوض المدينة في سلطة العقبة عبدالله النجادات إلى أن الجهود الرقابية للسلطة سوف تركز خلال الشهر الفضيل على المسح الشامل لأسواق المواد الغذائية وأسواق الجملة والمولات للتأكد من مُددّ صلاحية الأغذية وظروف تخزينها  ومسح المخابز للوقوف على جاهزيتها واستيفاء الشروط الصحيّة ومسح أماكن تخزين التمور ومنتجاتها ومسح محال العصائر الطبيعية والمشروبات الرمضانية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ولفت إلى أن الخطة تهدف إلى تكثيف الرقابة  للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الاشتراطات والمعايير الصحية اللازمة من حيث إعداد وتحضير الأغذية وعرضها وتخزينها وسلامة مدخلات الإنتاج، لا سيما الأغذية ذات الخطورة العالية والأغذية التي تشهد طلبًا وتداولا متزايدًا خلال شهر رمضان بما فيها اللحوم والدواجن سواء الطازجة والمُبردة والمجمّدة والألبان ومشتقاتها والمأكولات الجاهزة والتمور والمُكسرات والعصائر والمشروبات الرمضانية والحلويات الرمضانية والقطايف، وستتخذ السلطة إجراءات مشددة بحق المؤسسات المخالفة.

وبين أن الخطة تنظم توزيع كوادرالرقابة الصحية على مدار الساعة ضمن برنامج خاص للمناوبات الصباحية والمسائية لتنفيذ الجولات الرقابية الميدانية وعملية جمع العينات من الأغذية المتداولة في الأسواق لغايات الفحص المخبري في مختبرات السلطة ومتابعة جميع الشكاوى والملاحظات الواردة عبر مختلف وسائل التواصل والتعامل معها بالسرعة الممكنة.

وتدعو السلطة الأخوة المواطنين للتواصل معها في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى من خلال هاتف الشكاوى رقم ٢٠٣١١٢٢ والواتس آب على الرقم ٠٧٩٩٩٩٢٤٧٩
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