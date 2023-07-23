شراكة بين أيلة و HopOn لإحداث نقلة نوعية بقطاع النقل الحضري الذكي والأخضر في العقبة

احمد الرواشدة

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أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير، اليوم عن إبرامها شراكة نوعية مع HopOn وهي أول شركة سعودية متخصصة في وسائل النقل الصغيرة، بهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل المبتكرة والصديقة للبيئة داخل أيلة.وتأتي هذه الشراكة تطبيقاً لاستراتيجة أيلة الرامية للحد من البصمة الكربونية، وبناء مجتمع حضري مستدام وصديق للبيئة وتعزيز النقل الأخضر في العقبة.وعبر هذه الشراكة تسهم أيلة و HopOn في توفير وسائل النقل الصغيرة مثل السكوتر الذكي، بما يساعد على تغيير نمط تنقل الأشخاص، عبر تقليل استخدام السيارات وتخفيف الانبعاثات الضارة، وتعزيز نمط الحياة الصحي للمستخدمين.وتوفر HopOn مجموعة من خيارات النقل الذكية والخضراء، بما فيها السكوترات الكهربائية وذات الثلاث عجلات والدراجات الهوائية والجبلية الكهربائية والدراجات الكهربائية وعربات الجولف ، ودراجات الشحن الكهربائية.وعبر هذه الشراكة تسخّر أيلة و HopOn مزيج من الخبرات النوعية في توفير خيارات النقل الذكي، سهل الاستخدام، والصديق للبيئة لسكان وضيوف أيلة للتنقل في مختلف مرافقها , حيث تقوم HopOn على تنظيمه وإدارته بالكامل.الشراكة بين الجانبين ستبدأ مع إعداد مواقع المحطات المخصصة لوسائل النقل الحضرية الحديثة، والتي ستشمل المرافق الرئيسية في أيلة، بما في ذلك نادي شاطئ B12 وقرية المرسى وأكاديمية الجولف وشقق الجزر وشقق الجولف وفندق حياة ريجنسي العقبة أيلة، وكلاود 7 ريزيدنس أيلة العقبة، بالإضافة إلى مكاتب الموظفين، ويتوقع البدء في عمليات الإعداد خلال الشهر المقبل.وصرّح المدير التنفيذي في أيلة ، المهندس سهل دودين : " نحن متحمسون في أيلة للشراكة مع HopOn لتقديم حلول نقل مبتكرة في العقبة. بهدف التسهيل على سكان وزوار أيلة للتنقل بحرية، ، وهي شراكة تتناغم وجهودنا الدؤوبة في الاهتمام بحماية الطبيعة والبيئة وخفض الانبعاثات الضارة، وتطوير شبكة نقل خضراء في العقبة".من جانبه، أعرب المدير التنفيذي في شركة HopOn السيد جميل جمجوم عن سعادته الغامرة في عقد هذه الشراكة بالقول: "نفخر بتوسيع مجتمع HopOn انطلاقاً من الأردن، وهذه الشراكة مع أيلة تؤسس لإحداث ثورة في النقل الحضري، وتزويد حلول مستدامة، إذ نهدف إلى توفير طرق نقل سهلة، ذكية، وصديقة للبيئة، ونتطلع قدماً صوب خدمة أسرة أيلة وروادها".يشار إلى أن HopOn انطلقت في عام 2019 ووصلت خدماتها إلى أكثر من 250 ألف مستخدم، ، كما وتوفر الشركة تطبيقاً بنظام إدارة وتحكم يدمج جميع المركبات بالإضافة إلى نظام تتبع وتحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة تحديد مسارات الركوب والتحكم في حدود السرعة ومناطق الوقوف المحددة.