الأحد 23 تموز 2023
النسخة المطبوعة

شراكة بين أيلة و HopOn لإحداث نقلة نوعية بقطاع النقل الحضري الذكي والأخضر في العقبة

ايلا
ايلا
أعلنت شركة واحة أيلة للتطوير، اليوم عن إبرامها شراكة نوعية مع HopOn وهي أول شركة سعودية متخصصة في وسائل النقل الصغيرة، بهدف إحداث نقلة نوعية في خدمات النقل المبتكرة والصديقة للبيئة داخل أيلة.اضافة اعلان
وتأتي هذه الشراكة تطبيقاً لاستراتيجة أيلة الرامية للحد من البصمة الكربونية، وبناء مجتمع حضري مستدام وصديق للبيئة وتعزيز النقل الأخضر في العقبة.
وعبر هذه الشراكة تسهم أيلة و HopOn في توفير وسائل النقل الصغيرة مثل السكوتر الذكي، بما يساعد على تغيير نمط تنقل الأشخاص، عبر تقليل استخدام السيارات وتخفيف الانبعاثات الضارة، وتعزيز نمط الحياة الصحي للمستخدمين.
وتوفر HopOn مجموعة من خيارات النقل الذكية والخضراء، بما فيها السكوترات الكهربائية وذات الثلاث عجلات والدراجات الهوائية والجبلية الكهربائية والدراجات الكهربائية وعربات الجولف ، ودراجات الشحن الكهربائية.
وعبر هذه الشراكة تسخّر أيلة و HopOn مزيج من الخبرات النوعية في توفير خيارات النقل الذكي، سهل الاستخدام، والصديق للبيئة لسكان وضيوف أيلة للتنقل في مختلف مرافقها , حيث تقوم HopOn على تنظيمه وإدارته بالكامل.
الشراكة بين الجانبين ستبدأ مع إعداد مواقع المحطات المخصصة لوسائل النقل الحضرية الحديثة، والتي ستشمل المرافق الرئيسية في أيلة، بما في ذلك نادي شاطئ B12 وقرية المرسى وأكاديمية الجولف وشقق الجزر وشقق الجولف وفندق حياة ريجنسي العقبة أيلة، وكلاود 7 ريزيدنس أيلة العقبة، بالإضافة إلى مكاتب الموظفين، ويتوقع البدء في عمليات الإعداد خلال الشهر المقبل.
وصرّح المدير التنفيذي في أيلة ، المهندس سهل دودين : " نحن متحمسون في أيلة للشراكة مع HopOn لتقديم حلول نقل مبتكرة في العقبة. بهدف التسهيل على سكان وزوار أيلة للتنقل بحرية، ، وهي شراكة تتناغم وجهودنا الدؤوبة في الاهتمام بحماية الطبيعة والبيئة وخفض الانبعاثات الضارة، وتطوير شبكة نقل خضراء في العقبة".
من جانبه، أعرب المدير التنفيذي في شركة HopOn السيد جميل جمجوم عن سعادته الغامرة في عقد هذه الشراكة بالقول: "نفخر بتوسيع مجتمع HopOn انطلاقاً من الأردن، وهذه الشراكة مع أيلة تؤسس لإحداث ثورة في النقل الحضري، وتزويد حلول مستدامة، إذ نهدف إلى توفير طرق نقل سهلة، ذكية، وصديقة للبيئة، ونتطلع قدماً صوب خدمة أسرة أيلة وروادها".
يشار إلى أن HopOn انطلقت في عام 2019 ووصلت خدماتها إلى أكثر من 250 ألف مستخدم، ، كما وتوفر الشركة تطبيقاً بنظام إدارة وتحكم يدمج جميع المركبات بالإضافة إلى نظام تتبع وتحديد المواقع العالمي (GPS) وأنظمة تحديد مسارات الركوب والتحكم في حدود السرعة ومناطق الوقوف المحددة.
WhatsApp Image 2023-07-12 at 11.52.32 AM

السفير الهولندي يزور شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية 12 تموز 2023

سياح بعد وصولهم العقبة على متن باخرة سياحية - (الغد)

موسم يفوق التوقعات للبواخر السياحية بالعقبة 06 تموز 2023

سلطة العقبة الاقتصادية

سلطة العقبة توزع أكياس ورق للمخابز.. هل تحظر استخدام "البلاستيك"؟ 05 تموز 2023

مركز جمرك العقبة - (أرشيفية)

جمرك العقبة تتعامل مع 128 ألف مسافر خلال عطلة العيد 03 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
اختتام بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف

اختتام بطولة المملكة التنشيطية الأولى لسباحة الزعانف

منذ4 ساعة
1689863118516846400

هل تنجح "محمية العقبة" بالتحول نحو "الاقتصاد الأزرق"؟

20 تموز 2023
1689614644763128500

مع موجات حر طويلة.. هل يعاد النظر بتعرفة كهرباء المناطق الأشد حرا؟

17 تموز 2023
ملف انفجار خزان غاز الكلورين

العقبة.. إغلاق ملف انفجار خزان غاز الكلورين بحبس 5 مسؤولين

16 تموز 2023
فرصة استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات ومعارض بالعقبة

فرصة استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات ومعارض بالعقبة

15 تموز 2023
مدينة العقبة

75 % ارتفاع حركة النقل البحري بين العقبة والنويبع

14 تموز 2023
افكار و مواقف

الـ"ما- بعد- إنسان" (2)..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

من يوقف ابتزاز القطاع الخاص؟

سلامة الدرعاوي |اليوم

قانون الجرائم الإلكترونية.. كيف نحقق التوازن؟

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

خطة "ألف بستة بثلاثين"!

نضال المجالي |اليوم

عن الميزة التنافسية للاقتصاد الأردني

رعد التل |اليوم

إضرابات اللاعبين.. بداية كارثية !

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والعراقي فؤاد حسين، على هامش الاجتماع الوزاريّ لدول عدم الانحياز، باكو - (أرشيفية)

هاكان فيدان والدبلوماسية التركية الجديدة بشأن العراق

ترجمات | منذ16 ساعة
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات |21 تموز 2023
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
 