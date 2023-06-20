شركة "سي أف أي" الأردن تدعم مبنى مركز الحسين للسرطان في محافظة العقبة

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وقّعت مؤسسة الحسين للسرطان اتّفاقية مع شركة "سي أف أي" الأردن، حيث قامت الشركة بالتبرع لتسمية وحدة العلاج الكيماوي في مركز الحسين للسرطان - مبنى الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في محافظة العقبة.ومن المتوقّع أن يتمّ استقبال المرضى في المبنى بدءًا من نهاية العام 2024، ويأتي هذا التعاون استجابةً للحاجة الماسّة لتوفير أحدث وسائل الرعاية الطبّية لمرضى السرطان في جنوب المملكة وتخفيف عبء السفر إلى العاصمة.وعبّرت المدير العام لمؤسسة الحسين للسرطان، السيدة نسرين قطامش، قائلةً: "نعتزّ بهذه الشراكة وبدورها في دعم جهودنا للتوسّع الاستراتيجي في العقبة، بهدف إنشاء هذا المركز بأعلى المعايير التي لطالما عُرف بها مركز الحسين للسرطان."ومن جانبه، قال المدير العام لسي أف أي الأردن، السيد لؤي عازر:" إنّه لشرف لنا أن نساهم في هذا الجهد النبيل، ونتطلّع إلى رؤية المركز يقدّم أفضل الخدمات الصحية والرعاية لمرضى السرطان في المنطقة."وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة والمؤسسة بالمسؤولية الاجتماعية، وتعكس التزامهما المشترك بتعزيز رعاية المرضى وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة في المملكة.