الثلاثاء 05 كانون الأول 2023
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ضبط 144 متسولا في العقبة خلال العام الحالي

طفل يتسول - (تعبيرية)
طفل يتسول - (تعبيرية)
ضبطت مديرية التنمية الاجتماعية في محافظة العقبة 144 متسولا من خلال 137 حملة لمكافحة التسول وامتهانه نفذتها المديرية خلال العام الحالي.

وقال مدير تنمية محافظة العقبة محمد الطورة في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، إن من بين المتسولين 37 من الذكور و57 من الإناث، فيما تم ضبط 47 حدثا يمتهنون التسول في مختلف مناطق العقبة بشكل دائم أو متقطع.اضافة اعلان

وأضاف الطورة، أن لجنة مكافحة التسول مكونة من مندوب محافظة العقبة رئيس اللجنة وعضوية كل من مديرية التنمية الاجتماعية في العقبة ومندوب الأمن العام وسلطة العقبة الخاصة تعمل بشكل مستمر على محاصرة هذه الظاهرة ومتابعة المتسولين بشكل حثيث وتطبيق المقتضى القانوني بحقهم.

ولفت إلى أن القوانين الموضوعة لمكافحة ظاهرة التسول والعقوبات المنصوص عليها في حالات التلبس باتت غير رادعة بدليل ضبط الكثير من المتسولين عدة مرات وفي أماكن مختلفة، داعيا إلى تغليظ العقوبات بحق المتسولين للحد من انتشار هذه الظاهرة.

وأشار الطورة إلى أن التعاطف الذي يبديه الناس أثناء تعاملهم مع المتسولين يشجع الاستمرار وبقاء هذه الظاهرة بعد أن ثبت وفقا للدراسات الاجتماعية أنه ليس هناك حاجات حقيقية لدى المتسولين ولكنهم يتخذون التسول مهنة وللكسب السريع. (بترا)
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