طائرة سياح فرنسية تحط بمطار العقبة

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حطت طائرة سياح فرنسية، اليوم الأربعاء، في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة، قادمة من باريس بدعم من هيئة تنشيط السياحة.وبحسب بيان للهيئة، سيبلغ عدد ركاب الشركة المنظمة ووكيلها الأجنبي، خلال الموسم السياحي الحالي من أيلول وحتى نهاية العام، 3400 راكب تشمل سياح فرنسيين.وأكد وزير السياحة والآثار، رئيس مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، مكرم القيسي، أهمية هذه الخطوة التي من شأنها التأكيد على عودة العمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران بقصد السياحة الى المملكة.وأشار إلى أن استقبال الطائرة السياحية، في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة، سيدعم السياحة نحو الأمام، ويسهم بدوران عجلة الحركة السياحية.وقال إن هذه الخطوة جاءت بجهود مشتركة وبروح الفريق بين وزارة السياحة والآثار والهيئة وسلطة العقبة والشركات السياحية المعنية؛ بهدف النهوض بالنشاط السياحي في المملكة.من جانبه أكد مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، أن المملكة تجني ثمار السياحة من خلال الزيادة في تدفقات أعداد السياح إليها بما يسهم في زيادة الناتج الاقتصادي .وأشار إلى أن الهيئة تعمل جاهدة على استقطاب طائرات من دول أخرى، مبينا أن لدى الهيئة استراتيجية متكاملة لدعم الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف.وبين، أن الهيئة اتبعت سياسة الدعم باستقطاب الطيران العارض بعد إعفاء الحكومة لضريبة المغادرة والدعم المقدم على الطيران العارض والمنتظم ومنخفض التكاليف في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة.من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة "الثريا" للسياحة والسفر، فادي أبو عريش "إن عملنا يأتي بجهد حقيقي وبدعم من هيئة تنشيط السياحة، من خلال برنامج الحوافز والدعم المباشر الذي أطلقته الهيئة، وساهم بزيادة حركة الطيران العارض إلى مدينة العقبة".وأشار إلى أن شركة "الثريا" حريصة على عودة المجموعات السياحية الى الأردن، إذ جرى الاتفاق على رفع عدد الرحلات العارضة المتوقعة من خلال الدعم المقدم من هيئة تنشيط السياحة للعام الحالي، وبذلك سترتفع أعداد السياح الفرنسيين من خلال رحلات الطيران العارض للعام المقبل.