طائرة عارضة تحط في مطار الملك الحسين الدولي مدعومة من "تنشيط السياحة"

احمد الرواشدة

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العقبة - حطت في مطار الملك الحسين الدولي بالعقبة طائرة عارضة قادمة من بلغاريا تحمل على متنها ١١٧ سائحاً، مفتتحةً موسماً يستمر حتى نهاية العام بمجموع أحد عشر رحلة، تقل ١٦٥٠ سائحاً، بدعم من هيئة تنشيط السياحة، وتنظيم من قبل شركة " أباكس تورز" البلغارية، عبر وكلائهم شركة ترافكو للسياحة والسفر .وزير السياحة والآثار مكرم القيسي؛ قال أن استقبال السياح في العقبة وانطلاق السياح منها لزيارة جميع المواقع السياحية والأثرية في المملكة، يدعم الزخم السياحي للمواقع السياحية .وأكد القيسي على الزخم السياحي للمملكة مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على استقطاب المزيد من رحلات الطيران إلى مدينة عمّان والعقبة مباشرة، والانطلاق منها لزيارة المواقع السياحية والأثرية في المملكة،نائب رئيس سلطة منطقة العقبة مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، أكد على أن استمرار وصول الطائرات الحاملة للأفواج السياحية من مختلف دول العالم وخصوصاً أوروبا إلى مطار الملك الحسين بالعقبة، تعطينا مؤشرات حيوية لتعاظم دور السياحة في الأردن عموماً وفي مناطق العقبة ووادي رم بوجه الخصوص ، حيث لا تزال المجموعات السياحية من مختلف الدول تتقاطر إلى هذه الوجهة سواءً من خلال الرحلات العارضة والطيران منخفض التكاليف إذ يشهد مطار الملك الحسين وفود سياح من ٢٢ وجهة عالمية، مشيراً إلى أن الموسم الشتوي والذي يبدأ الفصل منذ تشرين أول، ويعد أفضل المواسم حتى نهاية العام ويستمر ذلك الموسم حتى شهر نيسان من كل عام،و أضاف الحاج حسن أن هذا مؤشر هام جداً على الاستقرار والأمان الذي ينعم فيه الأردن رغم تحديات الظروف العصيبة التي تشهدها المنطقة ليبقى الأردن من أفضل وجهات السفر من حول العالم .وأشار الحاج حسن أن المجموعات السياحية الخارجية لا تزال مستمرة في الوفود إلى العقبة و المثلث الذهبي وادي رم و البترا، فضلاً عن وصول المخيمات السياحية في مناطق الديسة ووادي رمّ لحدها الأقصى خلال هذا الشهر حيث شهدت منطقة وادي زم زيادة بعدد السياح بلغت ٢٠٠٪؜ عن العام الماضي ولا يزال الطلب عبر الحجوزات المباشرة الالكترونية في الانتظار حتى بداية العام المقبل 2024 .ومن جانبه قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة؛ الدكتور عبدالرزاق عربيات ، إن استراتيجية الهيئة تتمثل في زيادة أعداد السياح من خلال الطيران العارض للمملكة خلال العام الحالي .وبين عربيات، أن هذه الخطوة جاءت في ظل الجهود التي تبذلها الهيئة لاستقطاب الطائرات العارضة ومنخفضة التكاليف، والمنتظمة من دول عدة إلى مطار الملك الحسين في العقبة بشكل مباشر، مشيرا إلى التعاون المثمر مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ومطار الملك حسين الدولي هناك .وبين أن هذه الرحلات السياحية للمملكة من شأنها زيادة استقطاب أعداد السياح من قارة أوروبا، منوهاً إلى أن الهيئة حريصة على توفير تنافسية صحية في قطاع الطيران، وتسخيرها لتحفيز الاقتصاد من خلال جذب استثمارات مهمة وتنشيط السياحة للسوق الأردني، وهما عاملان حيويان لازدهار الاقتصاد الأردني، متوقعا أن يسهم تسيير هذه الخطوط في تنشيط الحركة السياحية إلى عمّان والعقبة، وبقية المناطق السياحية في الأردن،