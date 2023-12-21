طلبة مدرسة "ظهرة الرمل" الأساسية.. معاناة البعد ونظام الفترتين

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ديرعلا – "الطريق طويل ومتعب وأحيانا أصل منزلي قبيل مغيب الشمس"، كلمات أوجز فيها الطالب أحمد معاناته اليومية، جراء اضطراره لقطع مسافة طويلة لحين الوصول الى مدرسته التي تعمل بنظام الفترتين الصباحي والمسائي وعودته إلى منزله.أحمد، كغيره من الأطفال في الصفوف الأولى، يتعرضون لمخاطر جمة، أثناء رحلة ذهابهم وإيابهم للمدرسة الأساسية في منطقة ظهرة الرمل جنوب لواء ديرعلا، فالأجواء الشتوية تشكل تحديا كبيرا لهم، ناهيك عن مخاطر الطريق وانتشار الكلاب الضالة.معاناة طلبة المدرسة الذين يفوق عددهم 900 طالب وطالبة من مختلف الأعمار بدءا من رياض الأطفال وحتى الصف العاشر، لا توصف طوال العام نتيجة اكتظاظ الصفوف وقلة عدد الغرف الصفية وافتقارها للمكيفات صيفا، إضافة إلى قدم البناء الذي يزيد عمره على 40 عاما.ويؤكد سالم غياض أحد أولياء الأمور، أن ازدياد عدد الطلبة في المدرسة دفع بإدارتها إلى اتباع نظام الفترتين الصباحي والمسائي، الأمر الذي تسبب بمعاناة كبيرة للطلبة الذكور في الصفوف الاولى الذين يضطرون إلى العودة لمنازلهم بوقت متأخر، لافتا إلى أن غالبية الطلبة يضطرون للسير لمسافات طويلة للوصول الى المدرسة كونها الوحيدة القريبة من التجمعات السكانية المنتشرة جنوب اللواء.ويبين أن قلة من الأهالي من يستطيع إيصال أبنائهم بالسيارة كون معظمهم من ذوي الدخل المحدود ولا يملكون القدرة على تحمل تكالیف المواصلات اليومية والمصروف، والتي تصل إلى ثلاثة دنانير للطالب الواحد، لافتا إلى أن مشكلة الاكتظاظ دفعت عددا من الأهالي إلى نقل أبنائهم إلى مدارس المناطق المجاورة حرصا على تلقيهم تعليما أفضل.ويرى أحمد التعمري، أن إرسال أبنائهم إلى مدارس بعيدة يكبدهم عناء ماديا ومعنويا، لأن غالبية السكان هم من ذوي الدخل المحدود ومداخيلهم لا تكفي لسد رمق العائلة، في حين أن اضطرار أطفالهم للبقاء حتى ساعات المساء بسبب نظام الدوام المسائي يعرضهم للمخاطر، مشيرا إلى أن الاتساع الجغرافي للمنطقة والذي رافقه تزايد سكاني يشكل ضغطا على مدارس المنطقة التي شيدت قبل عقود.ويطالب الأهالي بضرورة إنشاء بناء مدرسي، وتوفير المزيد من الغرف الصفية وفتح صفوف للمرحلة الثانوية لضمان تلقي أبنائهم التعليم في بيئة آمنة.ويوضح رئيس شبكة التطوير التربوي لمنطقة مثلث داميا علي البلاونة أن عدد طلاب مدرسة ظهرة الرمل الأساسية يقارب من ألف طالب وطالبة، منهم 750 طالبا وطالبة في الفترة الصباحية و250 طالبا في الفترة المسائية، لافتا إلى أن الأوضاع التعليمية في المدرسة ليست صحية في ظل الكثافة السكانية بالمنطقة، ما يجعلها تستقطب الطلبة من جميع المناطق الزراعية في جنوب اللواء إضافة ألى أبناء المنطقة.ويبين أن البناء المدرسي قديم أنشئ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي وتم إضافة العديد من الغرف الصفية له، إلا أنه ما يزال غير قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلبة، مشيرا إلى أن الأوضاع داخل الغرف الصفية صعبة خلال فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر مكيفات، في حين أن الأوضاع خلال الشتاء ليست أفضل حال لمئات الطلبة الذين ينتظمون على مقاعد الدراسة خلال الفترة المسائية.ويضيف، أن غالبية الغرف الصفية في المدرسة مكتظة، إذ يتواجد في الغرفة الواحدة على الأقل 35 طالبا، وهو وضع لا يمكن معه توفير بيئة مناسبة لتلقي الطلبة تعليمهم على أكمل وجه، مشيرا إلى أن الوضع مشابه خلال الفترة المسائية، إذ إن وقت الحصة يتراوح ما بين 30 – 35 دقيقة، وهو وقت غير كاف لحصول الطالب على التعليم الأفضل.من جانبه، يؤكد عضو مجلس المحافظة عن منطقة معدي مطر أبودية أن الأوضاع في المدرسة سيئة فالبناء متهالك والغرف مكتظة وغير كافية لاستيعاب أعداد الطلبة والمعاناة تتملك الجميع سواء الطلبة أو ذويهم، لافتا إلى أن بعض الطلبة في الفترة الصباحية يضطرون للبقاء في المدرسة حتى انتهاء دوام الفترة المسائية لمرافقة إخوانهم.وبين أنه يوجد في المدرسة أربعة صفوف رياض أطفال من دون مرافق صحية، ما يضطر الأطفال إلى مشاركة الكبار في دورات المياه، ناهيك عن عدم وجود مختبرات أو غرف لا منهجية لبقية الطلبة، موضحا أنه يوجد استياء عام من الأهالي حول الأوضاع التي يعيشها أبناؤهم الطلبة خصوصا ممن يقطنون في مناطق بعيدة والذي يعودون لمنازلهم قبيل غروب الشمس.ويقول، "حاولنا مرارا من خلال موازنة مجلس المحافظة إضافة غرف صفية للمدرسة للحد من مشكلة الاكتظاظ وتم إقرارها سابقا إلا أنه جرى تحويل العطاء إلى مدارس أخرى أقل احتياجا"، مؤكدا توفر قطعة أرض تزيد على 10 دونمات يمكن لوزارة التربية البناء عليها وقد طالبنا بذلك مرارا، وحتى الآن لم نصل لنتيجة.من جانبه، قال مصدر في مديرية تربية لواء ديرعلا، إن المديرية تعمل جاهدة على توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلبة، مضيفا أن حل مشكلة الفترتين يتطلب إيجاد بناء مدرسي جديد أو إضافة غرف صفية تستوعب عدد طلبة الفترة المسائية، وهو أمر يتطلب توفير المخصصات اللازمة من موازنة مجلس المحافظة.وبين أن المديرية وضعت هذه الاقتراحات ضمن مطالباتها على جدول موازنة العام الحالي إلا أنه لم يتم تخصيص مبالغ كافية لذلك، آملا أن يتم توفير المخصصات اللازمة لإضافة غرف صفية على موازنة 2024 للنهوض بالواقع التعليمي في المنطقة.يذكر أن أحد طلبة المدرسة كان قد تعرض عام 2020 إلى إصابة نتيجة سقوط قصارة سقف إحدى الغرف الصفية، وجرى اتخاذ قرار آنذاك بإجراء صيانة شاملة لها.