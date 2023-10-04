"علامات الاستخدام".. هل تنهي تداخل الأنشطة الشاطئية بمحمية العقبة؟

أحمد الرواشدة

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العقبة - في خطوة تتماشى مع التوجهات العالمية في حماية الشواطئ العامة من التعديات وتنظيمها، استحدثت كوادر محمية العقبة البحرية علامات تحديد مناطق الاستخدامات البحري، والتي حددت استخدام كل منطقة شاطئية وأنهت حالة التداخل والعشوائية التي كانت تشهدها الأنشطة المتنوعة، كالسباحة وحركة القوارب الزجاجية والغوص.ولاقت الخطوة استحسانا من قبل مواطنين وأصحاب مصالح متنوعة، رأوا في التوجه الجديد الذي يفصل بين مناطق استخدام القوارب والسباحة وأنشطة أخرى، أهمية وتحقيقا كاملا لمبدأ السلامة العامة، بالإضافة إلى إدارة وتنظيم كافة الأنشطة البحرية وبما يضمن الحفاظ على استدامة الموارد وأنظمة البيئة البحرية.وتضمنت علامات تحديد الاستخدامات مناطق خاصة بالسباحة، مناطق القوارب، وتحديد مناطق الغوص وبعض مداخل الغوص الشاطئية، بالإضافة الى رسم حدود المحمية البحرية.وأكد مدير المحمية ناصر الزوايدة أن هذا التوجه بوضع العلامات، أنهى حالة العشوائية في المحمية البحرية وشواطئ العقبة.وقال، "الآن بإمكان قوارب النزهة والزجاجية معرفة مكان اصطفافها بعيدا عن الزوار والسياح والذين يأتون للاستمتاع بالسباحة على شواطئ العقبة، بالإضافة الى معرفة السباحين بمناطقهم وعدم تجاوزها لضمان سلامتهم الى جانب رسم معالم واضحة للغواصين في مواقع الغوص المختلفة.وبين الزوايدة أن العلامات الصفراء تدل على مساحة ومنطقة خاصة لمن لا يجيد السباحة وبعد تجاوزها تصبح خطرا، فيما تشير العلامات باللونين الأحمر والأصفر إلى منع دخول القوارب.ولضمان سلامة مرتادي الشواطئ العامة تم استخدام نظام الأعلام التحذيرية، حيث قامت المحمية بتوفير سارية على كافة الشواطئ العامة وذلك لتوضيح حالة البحر وإمكانية السباحة من عدمها.الإشارات والعلامات التحذيرية التي وضعت على شواطئ العقبة وضعت الزوار والسياح وخاصة ممن لا يجيدون السباحة في أمان مع علمهم بمكان اصطفاف القوارب، في وقت جعلت الشاطئ خاليا من العشوائية التي كان يشهدها جراء تواجد القوارب والبدالات مع السباحين في موقع واحد.وقال الزائر السعودي محمد الشمري إن نظام تخصيص استخدام شواطئ العقبة وخاصة بمنطقة المحمية البحرية هو نظام عالمي مشابه لما شهده على شواطئ دول أجنبية.وبين هذا التقسيم وفر الأمان والحماية له ولأسرته بعد أن تم تخصيص أماكن خاصة بالسباحة وإنهاء حالة العشوائية والتداخل التي تسببها تواجد القوارب والسباحين والغواصين في نفس المكان.وقال صاحب قارب زجاجي محمد الخوجا إن النظام الذي أوجدته محمية العقبة البحرية مؤخرا وفر الراحة لجميع العاملين بالنقل السياحي عبر قوارب النزهة والقوارب الزجاجية، مشيرا إلى أن منطقة اصطفاف القوارب أصبحت آمنة ومعروفة لدى الجميع.وتقع محمية العقبة البحرية على امتداد الساحل الجنوبي من خليج العقبة، ويقدر طوله بحوالي سبعة كيلومترات تمتد من الحدود الجنوبية لميناء الركاب في الشمال الى الحدود الجنوبية لنادي ضباط الأمن العام في الجنوب.أما حدوده البرية، فتمتد لخمسين مترا إلى الشرق من أعلى نقطة لمد البحر، ويمتد الحد البحري قرابة 350 مترا إلى الغرب من أعلى نقطة لمد البحر.وتهدف المحمية إلى المحافظة على البيئة البحرية الشاطئية على الشاطئ الجنوبي لمدينة العقبة الغنية بتنوعها الحيوي مع السماح ببعض الاستخدامات ضمن مستويات مدروسة ومستدامة وذلك من خلال وضع الإطار التشريعي لمحمية العقبة البحرية الذي يضمن المحافظة على صحة وسلامة البيئة البحرية وتكاملها لمنفعة الأجيال الحالية والمستقبلية.