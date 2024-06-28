 
الجمعة 28 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"على الطبيعة".. هل تنجح هوية العقبة الجديدة بتعزيز مكانتها السياحية؟

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العقبة
العقبة - بالرغم من تراجع القطاع السياحي في مدينة العقبة نتيجة أحداث المنطقة، غير أنها استطاعت أن تطلق هويتها السياحية الجديدة "على الطبيعة" ونقلها إلى العالم، بهدف إبراز سماتها ومميزاتها، وتعزيز موقعها كمركز جذب سياحي وحيوي في كل المجالات.اضافة اعلان
وتهدف الهوية السياحية الجديدة إلى الاحتفاء بمقومات العقبة الطبيعية والتاريخية والحضارية والثقافية والإنسانية، وتطوير المنتج السياحي ودعمه والترويج له، بوصفه إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
وقال خبراء ومختصون في القطاع السياحي، إن إطلاق الهوية السياحية للعقبة، سيعزز مكانتها باعتبارها مركز جذب سياحيا على الصعيدين الإقليمي والعالمي، عبر مشاركة قصة العقبة في سائر المجالات، لا سيما الطبيعية منها، مؤكدين أن الهوية السياحية الجديدة تهدف إلى توحيد مقومات العقبة الطبيعية والتاريخية والحضارية والثقافية تحت مظلة واحدة، للترويج لها خارجيا باعتبارها إحدى أهم دعائم الاقتصاد الوطني.
وتوقع هؤلاء الخبراء أن تكون الهوية الجديدة "على الطبيعة" التي تم الإعلان عنها الأربعاء الماضي، خطوة أساسية في الطريق نحو جذب الآلاف من الزوار والسياح من مختلف الأسواق العالمية والجديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة العقبة على البحر الأحمر.
وفي هذا الصدد، بين الخبير السياحي يوسف هلالات، أن الهوية الجديدة ستسهم في جعل العقبة مركزا سياحيا مهما بين التقاء ثلاث قارات؛ إفريقيا وآسيا وأوروبا، وستؤدي إلى نمو حصة السياحة الداخلية في القطاع السياحي، وتعزز الطلب إيجاباً على وسائل النقل والسياحة الداخلية، وعلى الغرف الفندقية والمرافق والمقومات السياحية المختلفة.
وأشار هلالات إلى أن الهوية السياحية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار أضلاع المثلث الذهبي في تكاملية فريدة تجمع بين العقبة ورم والبترا، وتركز على الطبيعة التي تفتقر إليها العديد من المدن السياحية والساحلية.
بدوره، أشار مدير مكتب سياحي، محمد نواف، إلى أن الهوية السياحية ستسهم في الترويج والتسويق للعقبة كمقصد سياحي، إلى جانب المواقع السياحية الأخرى في المملكة، بما يعزز من مكانة العقبة على خريطة السياحة العالمية، مؤكدا أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد الحرب على غزة، لإظهار المقومات السياحية التي تتمتع بها العقبة، والتي تشمل المنتجات الترفيهية والأنشطة الثقافية والمعالم الطبيعية والسياحية وثقافة أهل المدينة والبادية، إلى جانب تنوع المنتجات السياحية التي تناسب الجميع، بما فيها السياحة العائلية والترفيه والأعمال والحوافز والمؤتمرات والمعارض والمهرجانات.
وكانت سلطة منطقة العقبة الخاصة أعلنت عن إطلاقها الهوية السياحية الجديدة للعقبة "على الطبيعة By Nature" والموقع الإلكتروني السياحي؛ بهدف تسليط الضوء على مميزات معالم العقبة ووادي رم، وطبيعتهما الجاذبة، وسُكّانهما المِضيافين، فضلا عن التركيز على التجارب السياحية الرئيسة. 
جاء ذلك خلال حفل أقيم في مدينة العقبة، بحضور عدد من ممثلي قطاع السياحة والمهتمين بالشأن السياحي، بهدف إطلاق المفهوم التحولي الجديد لمنطقة العقبة المدعوم من مشروع "تشجيع المؤسسات الميكروية والصغيرة والمتوسطة لأجل التشغيل"، والذي تنفذه (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، تجسيداً لخبرات مديرية السياحة التابعة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والتزامها تجاه منطقة العقبة.
وقال رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز، إن الهوية الجديدة "على الطبيعة By Nature" تأخذنا إلى جماليات العقبة وصفائها وهدوئها وارتباطها القوي بسكانها، ولذلك فإن من واجبنا أن نظهر العقبة كوجهة سياحية مميزة وقصة حقيقية ترتبط فيها الطبيعة بالإنسان، والبيئة البحرية، ونظافة شواطئ العقبة من أي شوائب قد تعتريها، كي تبقى العقبة، كما نراها اليوم، جميلة وتستقطب العديد من الوجهات السياحية التي تستهدف فصلي الربيع والصيف.
وأضاف الفايز أن العلامة السياحية الجديدة جاءت لتعزز مكانة العقبة السياحية، مدعومة بموقع إلكتروني يأخذنا إلى عوالم أخرى، والاستمتاع بما تقدمه العقبة من فعاليات تراثية وسياحية.
وتضمنت الفعالية عرض مقطع فيديو تعريفي مميز يظهر الموقع الإلكتروني (www.visitaqaba.com) الذي أطلق حديثا بتصوير سلس وجاذب، ويسلط الضوء على المزايا التفاعلية للموقع والمعلومات الشاملة التي يضمها حول المعالم والعروض السياحية في منطقة العقبة، وتصميمه الذي يوفر تجربة تصفح سهلة للزوار.
كما قدمت الفعالية عروضا قيمة حول الهوية السياحية الجديدة للعقبة، والتي تؤذن بإطلاق إستراتيجية تسويقية مبتكرة وشاملة للمنطقة، وذلك تماشياً مع إطلاق إستراتيجية سلطة العقبة الاقتصادية للأعوام 2024-2028، والتي جاءت للمواءمة مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وتناولت الهوية الجديدة للعقبة الثقافة المحلية العقباوية، من خلال توفير تجارب فريدة وشاملة تناسب الجميع، كما تمنح العقبة مكانة مميزة وسط سوق تنافسية، من خلال شمول الأعمال التجارية السياحية ضمنها، في حين تبقى كنوز العقبة الطبيعية معالم جذب قوية، كما تعزز الهوية الجديدة إبراز المدينة وتثري تجاربها من خلال شمولها العديد من الأنشطة السياحية مثل الغوص، والسياحة المجتمعية، ورصد الطيور.
ومن جانبه، قال مفوض الاقتصاد والسياحة المهندس حمزة الحاج حسن، إن العقبة تنطلق حاليا في رحلة حافلة نحو تحقيق السياحة المستدامة، لا سيما بعد تبنيها خريطة طريق تنفيذ إستراتيجية النمو الأخضر؛ إذ ينشط فيها تقديم العديد من مبادرات الاستدامة بما يتوافق مع المعايير الدولية، مثل مبادرة الزعانف الخضراء التي تشمل مراكز الغوص المحلية، ومبادرة المفتاح الأخضر المخصصة لقطاع الضيافة، ومبادرة العلم الأزرق المخصصة للشواطئ.
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