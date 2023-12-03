غياب "الدراسات العليا" بجامعات العقبة.. هل يعيق تطورها المنشود؟

أحمد الرواشدة

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العقبة- رغم وجود أربع جامعات رسمية في مدينة العقبة، إلا أنها تفتقد حتى الآن لوجود برامج دراسات عليا (ماجستير ودكتوراه) بالمعنى الحقيقي، تواكب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، وتسهم في رفد المنشآت والاستثمارات في منطقة العقبة بالكفاءة والخبرات اللازمة.ويؤكد العديد من سكان العقبة أن غياب أي تخصص وبرامج دراسات عليا نوعية باستثناء برنامج ماجستير وحيد بجامعة العقبة للتكنولوجيا بذكاء الاعمال، يضطر العديد من أبناء العقبة وسكانها للذهاب إلى جامعات أخرى خارج محافظة العقبة لا سيما جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان وجامعة مؤتة بمحافظة الكرك اذا ما ارادوا استكمال دراساتهم الجامعية.وأكد طلاب برنامج دراسات عليا في جامعات خارج العقبة أن ذهابهم يومين بالأسبوع إلى جامعات خارج العقبة، فيه مشقة وكلفة مالية اضافية عليهم، ولا تخلو ايضا من مخاطر اثناء الذهاب والاياب، في ظل رداءة الطريق الواصلة من العقبة باتجاه المحافظات الاخرى، خاصة المسافة الممتدة من وادي اليتم إلى الحميمة.ويوجد بالعقبة أربع جامعات: الجامعة الأردنية فرع العقبة، والبلقاء التطبيقية كلية العقبة الجامعية، وهما جامعتان حكوميتان، كما توجد جامعتان خاصتان وهما: العقبة للتكنولوجيا والعقبة الطبية، بمجموع طلبة تجاوز 5 آلاف طالب، في كافة جامعات العقبة لمرحلتي الدبلوم والبكالوريس.ويطالب أبناء العقبة بفتح تخصصات نوعية تتماشى وسوق العمل، خاصة أن العقبة فيها العديد من الاستثمارات السياحية والاقتصادية وينتظرها مستقبل مميز بعد افتتاح المشاريع الأخرى ذات استثمارات خليجية وأجنبية والتي تحتاج إلى كوادر بشرية مؤهلة، خاصة الخبرات الأردنية التي يشهد لها اينما وجدت.ويؤكدون أن على الجامعات مسؤولية كبيرة في استحداث التخصصات والبرامج العلمية في الدراسات العليا بعد دراسات ومسح لما تحتاجه العقبة من تخصصات نوعية تواكب سوق العمل بدل استقطاب خبرات من خارج الأردن للعمل في المؤسسات والشركات المختلفة بالعقبة.وقال الباحث في الدراسات الاستراتيجية أيوب أبو غريقانة، إن برامج الدراسات العليا في كلا المسارين من الماجستير والدكتوراه أصبحت من أهم الأدوات والإمكانات لتطوير وبناء قدرات الأفراد العلمية في مجالات متعددة، لعل أهمها إيجاد الوظيفة المناسبة، أو تسريع التقدم في المسيرة المهنية الحالية، أو بناء المخزون المعرفي للمجتمع من خلال إعداد الدراسات البحثية المتخصصة التي تعالج عدد من القضايا والمشكلات في المجتمع ضمن مناهج البحث العلمي.وبين أبو غريقانة، أن نقص برامج الدراسات العليا في العقبة في ظل وجود 4 جامعات بين حكومية وخاصة، يؤثر على تطوير وتحسين القدرات العلمية والمعرفية للأفراد وتحد من خلق آفاق جديدة من الفرص الوظيفية والبحثية، ولذلك لا بد من إقرار عدد من برامج الدراسات العليا في تلك الجامعات الاربع بناءً على دراسات علمية لاحتياجات سوق العمل في العقبة بشكل خاص، مؤكداً حاجة المنطقة إلى إجراء الدراسات البحثية المتخصصة في مختلف المجالات ووضعها أمام أصحاب القرار في القطاعين الحكومي والخاص لتمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة التي تساهم في تحقيق أهدافهم.وأشار ابو غريقانة أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أصبحت من المناطق الجاذبة للاستثمارات الإقليمية والدولية، ولذلك تحتاج هذه الاستثمارات لتوفير الكوادر والخبرات العلمية ذات التخصصات الدقيقة لتحقيق الاكتفاء الذاتي مستقبلاً في تعبئة هذه الاحتياجات الوظيفية من أصحاب الكفاءة من أبناء المجتمع المحلي، ولا يمكن إغفال أن الإقليم مقبل على نهضة استثمارية بإقامة عدد من المشاريع الدولية، وعلى رأسها مشروع نيوم الذي يحتاج إلى كوادر علمية وفنية متخصصة ذات شهادات عليا، وأن السوق الاردني هو أقرب الأسواق لتعبئة الشواغر المطلوبة في تلك المشاريع.وأكد الناشط الشبابي عمر حربي العشوش ضرورة أن تطرح الجامعات في العقبة برامج للدراسات العليا في تخصصات نوعية تواكب متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي وتسهم في رفد المنشآت والاستثمارات في المنطقة والاقليم بالكفاءات والخبرات اللازمة. واقترح العشوش أن تتوجه الجامعات لبناء شراكات أكاديمية لبرامج الماجستير والدكتوراه مع جامعات أجنبية عريقة لخلق قيمة مضافة للتعليم العالي في العقبة، تنعكس آثارها مستقبلا على جودة ومخرجات التعليم وتلبية احتياجات السوق الاقتصادي والسياحي والصناعي الواعد في المنطقة.وبينت عضو مجلس المحافظة المحامية نداء الشويخ أنه وانطلاقاً من تميز محافظة العقبة محليا ودوليا فإن وجود برامج دراسات عليا أصبح حاجة ماسة كحاجة المدينة لمشاريع استثمارية ولا تقل عنها أهمية بل وقد تزيد عليها احيانا.واضافت أن وجود كليات للدراسات العليا تواكب التحديات العلمية والمعرفية التي ينطلق منها تطوير محافظة العقبة، ووضعها على الخريطة العالمية من الناحية العلمية، والارتقاء بها علميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتماشياً مع هدف الكثير من الجامعيين الموجودين على رأس الشركات والمؤسسات في المحافظة ورغبتهم باستكمال دراساتهم العليا.واعتبرت، أن ذلك يتفق مع تطويرهم من خلال الجامعات في تحقيق الهدف الأسمى بالمساهمة في التطور العلمي والحضاري والتكنولوجي برفد الاسواق والشركات بالخبرات اللازمة، لأن طلبة الدراسات العليا في هذه الأيام عنصر أساسي في النهوض بالمعرفة وتطوير الاكتشافات المعرفية الحديثة، وكذلك المساهمة في حل مشكلات المجتمع بما يتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي والسياحي لذلك كانت الحاجة ماسة من أجل الوصول لهذه الاهداف باستحداث برامج متعددة للدراسات العليا.وحمل المواطن محمد غنيم مسؤولية افتقار العقبة لتخصصات ودراسات عليا إلى الجامعة الاردنية وهي من أعرق الجامعات الأردنية وعلى مستوى المنطقة والاقليم، مؤكداً أن الجامعة الأردنية فرع العقبة كانت وما تزال منارة علم مشع وتميزت قبل 5 سنوات بطرح العديد من البرامج المختلفة بدرجة الماجستير والدكتوراه وبالتعاون مع جامعات عربية ومحلية مختلفة، إلا أنه حاليا لا يوجد فيها أي تخصص في ظل مطالبات متكررة بخلق برامج نوعية.من جهتها، وردا على استفسارات "الغد"، اوضحت الجامعة الأردنية في العقبة أن إجراءات اعتماد برامج ماجستير ودكتوراه يسير وفق الأصول لاعتماد تخصصات السنة المقبلة، فيما لم تتقدم جامعة البلقاء التطبيقية بأي طلب في حين يتوفر بجامعة العقبة للتكنولوجيا تخصص وحيد وهو الذكاء الصناعي وسيتم العام المقبل فتح تخصصات برامج عليا بعد الحصول على موافقة مجلس التعليم العالي في وقت فإن جامعة العقبة الطبية مستحدثة العام الماضي.من جانبه، قال الناطق الاعلامي باسم مجلس التعليم العالي مهند الخطيب لـ"الغد" أن الكرة في ملعب الجامعات في العقبة بأن تتقدم بطلب اعتماد برامج دراسات العليا، وسيقوم المجلس بدوره بدراسة الطلب من خلال لجانه المخصصة لذلك وبعدها يتم إما القبول والموافقة وإما عدم اكتمال الطلب ويشعر الجامعة بذلك أو الرفض.