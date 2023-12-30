فتح جميع تحويلات الطريق السريع وجسر وادي اليتمّ في العقبة

اضافة اعلان

أعلنت سلطة منطقة الغقبة الاقتصادية الخاصة، اليوم السبت، فتح جميع التحويلات المغلقة على جسر وادي اليُتُم، وعودّة حركة السير بالاتجاهين على الطريق السريع الخلفي وبكامل قدرته الاستيعابية.وتفقد رئيس مجلس مفوضي السلطة نايف حميدي الفايز، الطريق السريع الخلفيّ وجسر وادي اليُتُم، يرافقه محافظ العقبة خالد الحجاج، ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، ومدير أشغال العقبة المهندس وجدي الضلاعين.واطلع على مراحل فتح جميع الإغلاقات وعودة السير بشكل طبيعي عبر الطريق الخلفي المؤدي الى موانيء العقبة.وأكد الفايز أنّ الطريق الخلفي وجسر وادي اليُتُم، يعتبران الشريان الرئيس للشحن الدوليّ ضمن محافظة العقبة، إذ جاء تشغيل الطريق بكامل قدرته الاستيعابية، استكمالاً لافتتاح طريق النقب ضمن محافظة العقبة.من جانبه، بين مدير أشغال العقبة، أن الطريق جرى تجهيزها بجميع عناصر السلامة المرورية، وبأعلى المواصفات والمعاييّر الدولية لتسهيل حركة مستخدمي الطريق والشحن.