السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

فرصة استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات ومعارض بالعقبة

فرصة استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات ومعارض بالعقبة
فرصة استثمارية لإنشاء مركز مؤتمرات ومعارض بالعقبة
طرحت وزارة الاستثمار عبر منصتها الإلكترونية، فرصة للاستثمار لإنشاء مركز معارض متطور ومبتكر بالعقبة، بهدف تسليط الضوء على المدينة لتكون مركز جذب لقطاع سياحة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض.اضافة اعلان
وبحسب المنصة، يبلغ حجم الاستثمار المتوقع 24 مليون دولار، وسيقع المشروع على مساحة أرض تبلغ 170 ألف متر مربع، بمساحة إجمالية للمباني تستوعب 35 ألف متر مربع، حيث تسعى شركة تطوير العقبة إلى الاستفادة من المركز لاستضافة ما لا يقل عن سبعة معارض في العام.
وسيقع المشروع في قلب مدينة العقبة، التي تعد وجهة استراتيجية لسياحة المؤتمرات والاجتماعات والمعارض، لوجود مطار الملك حسين الدولي، الذي يوفر خط ملاحي مباشر إلى 14 وجهة (مع أربع وجهات أخرى مخطط لها في المستقبل القريب)، بالإضافة إلى ميناء العقبة، الذي يعمل كبوابة استراتيجية للمنطقة والإقليم.
كما سيقع المشروع ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث يستفيد من بيئة استثمارية جاذبة للغاية، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية المميزة والمتمثلة بالإعفاءات الجمركية والتخفيضات على ضريبة الدخل.
وسيؤسس هذا المشروع مساحة دائمة للمعارض والمؤتمرات عالية الجودة، قادرة على استضافة العديد من الفعاليات كل عام، تخدم مجموعة واسعة من الصناعات والقطاعات، بالإضافة إلى تلبية احتياجات فعاليات المعارض والمؤتمرات الواعدة في العقبة.
--(بترا)

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