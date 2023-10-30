فعاليات التضامن تدعم الصمود والمقاومة بغزة وتندد بجرائم الاحتلال

فريق الغد

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انطلقت بعد صلاة العشاء في مدينة العقبة أمس، مسيرة حاشدة من أمام المسجد الكبير وسط مدينة العقبة تنديدا بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة ونصرة للمقاومة في فلسطين.وجال المشاركون في المسيرة شوارع العقبة مرددين هتافات ورافعين شعارات تحيي المقاومة الفلسطينية وتندد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة وتطالب بكسر الحصار عن قطاع غزة.وحيا المشاركون في المسيرة صمود الأهل في قطاع غزة ضد آلة الحرب الصهيونية مطالبين المقاومة بالإثخان بالعدو الصهيوني.وأكد المشاركون بالمسيرة وقوف الأردن بمختلف مكوناته مع الأشقاء في فلسطين، لافتين إلى أن الأردن هو الرئة الثانية للأهل في فلسطين، وطالب المشاركون قطع كافة العلاقات مع الكيان الصهيوني وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة وإدخال الغذاء والدواء للقطاع المحاصر.وتخلل المسيرة أناشيد وكلمات وفقرات شعرية حيت صمود المقاومة في فلسطين.وتعهد المشاركون بالمسيرة بمواصلة الفعاليات والوقفات لحين انتهاء العدوان الصهيوني على قطاع غزة .وابتهل المشاركون بالمسيرة بالدعاء إلى الله بأن يحفظ الأهل في فلسطينوفي عجلون، شهدت القاعة الهاشمية في المحافظة مهرجانا خطابيا حاشدا نصرة لأهل غزة، وتحدث خلاله عدد من أبناء المحافظة منددين بهذا العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة، ومشيدين بصمود الأهل هناك رغم المآسي والقصف العنيف الذي يستهدف الأطفال والنساء والمدنيين.وقال رئيس منتدى جبل عوف الثقافي الذي دعا للمهرجان معاذ الغرايبة إن فلسطين وتاجها القدس ستبقى بوصلتنا وفي قلوب الأردنيين قيادة وشعبا، مؤكدا أن من واجبنا جميعا نصرة أهلنا في غزة وفلسطين والتنديد بهذا العدوان الغاشم والوقوف وراء القيادة الهاشمية ودور وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في دفاعه و مواقفه المشرفة اتجاه القضية الفلسطينة وقضايا الأمة، وتصديه الجازم والحازم ضد الاعتداء الغاشم على المدنيين والأبرياء في غزة.وبين أن الحضور والمشاركين في المهرجان وقفوا دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء.وتحدث في المهرجان القاضي العشائري الشيخ مازن المومني، مشيرا لموقف الأردن قيادة وشعبا عبر الماضي والحاضر مع إخواننا الفلسطينين، منددا بالعدوان الغاشم، داعيا جميع الشعب الأردني الالتفاف حول الراية الهاشمية ودعم موقف سيد البلاد.كما تحدث عميد كلية عجلون الجامعية الأستاذ الدكتور وائل الربضي، مستنكرا الهجوم الوحشي على المدنيين العزل، داعيا دول العالم إلى الإسراع بوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال على مدار الساعة منذ أكثر من 3 أسابيع.وتحدث في المهرجان النائب السابق محمد فريحات ومدير التربية أسعد الشرع واللواء المتقاعد إسماعيل العرود والعميد الدكتور راكز الزعارير والدكتور منتصر القضاة والدكتورة سميرة الصمادي والسيدة إيمان بني سلمان والدكتور يعرب شويات، حيث استنكر جميع المتحدثون هذا العدوان الغاشم، وأشادوا بموقف جلالة سيد البلاد وحكمته.وأكدوا أنهم احتشدوا في هذا المهرجان للتعبير عن شجبهم وتنديدهم بهذا العدوان الغاشم، وللتأكيد على أن علاقة الأردن و فلسطين كانت دوما ممزوجة تاريخيا بدم واحد، فدماء شهداء الأردن مكتوبة بباب الواد واللطرون وأسوار القدس، وأن فلسطين عقيدة دينية وسياسية واجتماعية وقومية في وجدان كل أردني، وأن نردد ونسير على نهج سيد البلاد والقيادة الهاشمية حينما قال ستبقى فلسطين بوصلتنا وتاجها القدس.واشتمل المهرجان على قصائد أشادت بصمود الغزيين الأسطوري قدمها الشاعر صالح الجعافرة والشاعر محمد الآغوات فايزة المومني والطالبة شيما المومني.