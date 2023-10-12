في العقبة.. مياه الصرف الصحي تتدفق على شاطئ ميناء هاوس- (فيديو)

اظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها "الغد" تدفق مياه الصرف الصحي على الشاطئ الأوسط والمعروف بميناء هاوس.

وجرت مياه الصرف الصحي بقنوات تصريف مياه الأمطار، التي تصب قنواتها بمياه البحر، وسط استياء من المتنزهين ورواد الشاطئ، في وقت أكد فيه مواطنون أن مياه الصرف الصحي ظاهرة للعيان على جزء محدود من الشاطئ، محملين شركة مياه العقبة مسؤولية ما حدث من فيضان للصرف الصحي.

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من جهتها، قالت شركة مياه العقبة، على لسان ناطقها الاعلامي اياد الخصاونة، أن منهل لمياه الصرف الصحي كان مغلق صباح اليوم مما اضطرت كوادر المياه بضغطه بالمياه العذبة لفتح وتسليك المنهل المغلق وبالتالي خروج المياه بعد الضغط ونزولها بمصارف تصريف مياه الامطار التي تصب على الشاطئ ، مؤكدا ان المياه التي جرت بمناهل تصريف المياه هي مياه عذبة ولا تشكل اي خطورة او تلوث بيئي.

