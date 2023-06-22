كريشان يفوز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد العربي للسكك الحديدية

أحمد الرواشدة

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اختتم مؤتمر الاتحاد العربي للسكك الحديدية أعماله في دورته الـ38 وجمعيته العمومية الـ35 والذي عقد في دمشق بمشاركة 9 دول عربية بعد انقطاع دام 11 عاما.وعقد الاتحاد جلسته غير العادية لمجلس الإدارة، والجمعية العمومية، تم خلالها انتخاب مجلس إدارة جديد فازت به المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بمدير عام شركة العقبة للسكك الحديدية المهندس ياسر كريشان.وأعرب كريشان عن دعم المملكة الأردنية الهاشمية الكامل لجهود الاتحاد العربي للسكك الحديدية وأهمية عودة المؤتمر في تحقيق آمال شبكات السكك الحديدية العربية، لافتا إلى أن هناك مشاريع كبيرة تنتظر وطننا العربي في مجال الربط السككي العربي بين الأردن وسوريا والعراق والخليج.وأضاف كريشان أن القيادة الأردنية ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية تولي قطاع النقل السككي الاهتمام والرعاية وتؤكد دوما إيلاء هذا القطاع المزيد من الرعاية لتحقيق الاستفادة من مزاياه العديدة والمتنوعة، وبخاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات اقتصادية كبيرة وتحديات العولمة والانفتاح الاقتصادي.ومن الجدير بالذكر أن الأردن كان من أوائل الدول المنظمة للاتحاد العربي للسكك الحديدية والتي شاركت في إعداد وصياغة اتفاق السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي، وكان من أول الدول الموقعة عليه.