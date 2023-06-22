لأول مرة في الأردن إطلاق مشروع (TSEEP) للطاقة في العقبة

​أحمد الرواشدة

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وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الخميس مذكرة تفاهم مع 11 فندقاً في مدينة العقبة، ضمن برنامج دعم الفنادق في العقبة لتمكينها من تنفيذ مشاريع ترشيد وحفظ الطاقة في إطار المرحلة الأولى من البرنامج وبقيمة إجمالية تبلغ 3 مليون دينار تنفذ على ثلاثة مراحل.ووقع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، و ممثلي الفنادق المشاركة في المرحلة الأولى من مشروع كفاءة الطاقة في الفنادق(TSEEP, Tourism Sector Energy Efficiency Program) بقيمة 1.25 مليون دينار للمرحلة الاولى يتقاسمها صندوق الطاقة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.وأكد الوزير الخرابشة في تصريح صحفي عقب التوقيع على أهمية البرامج التي ينفذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في تحقيق الاهداف التي أنشيء لأجلها والتي تتقاطع مع أهداف الخطة الوطنية لترشيد الطاقة NEEAP والمتمثلة بتوفير استهلاك الفنادق للطاقة وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين جودة خدماتها.وثمن الخرابشة أهمية الشراكة بين الوزارة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في تنفيذ المشروع ضمن البرنامج الوطني لترشيد الطاقة الذي اطلقته الوزارة من خلال صندوق الطاقة مؤخرا، إذ يشكل البرنامج نقلة نوعية مستدامة؛ لتنفيذ برامج ومشاريع تستهدف ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والسياحة والمستشفيات الخاصة، مشيرا الى ان توقيع الاتفاقية اليوم يعتبر اول خطوة لتنفيذ المشروع مع القطاع السياحي، مشيرا الى استمرار التنفيذ تباعا مع القطاعات الأخرى، سعيًا لتحقيق رؤية التحديث الإقتصادي باعتماد نموذج الـ ESCOs .وأضاف الخرابشة أن صندوق الطاقة تمكن من تنفيذ مشروع سابق لدعم برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في فنادق إقليم البتراء، ما نتج عنه تخفيض فاتورة الطاقة في الفنادق المستهدفة بنسبة وصلت إلى 60 بالمئة، مؤكداً أهمية التعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لخدمة قطاعات الأعمال في مدينة العقبة وزيادة النشاط الاقتصادي في المدينة.من جانبه أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نايف الفايز أهمية تنفيذ المشروع بالشراكة مع صندوق الطاقة في الوزارة ، في ظل التحدي الكبير الذي تواجهة فنادق العقبة في ارتفاع فاتورة الطاقة والكهرباء.وعبر الفايز عن رغبة السلطة في استمرار تعاونها مع صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة، مثمنا هدف المشروع في تعزيز وإنفاذ فكرة ترشيد الطاقة واستدامة السياحة في العقبة، ما ينعكس إيجابا على الأسعار وتشجيع السياحة الأردنية، موضحا سعي السلطة في مساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتمكينها لزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بتعاون جمعية فنادق العقبة للتنسيق مع الفنادق التي ستشارك بهذا المشروع.وعن تفاصيل مشروع ترشيد وحفظ الطاقة في الفنادق أكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة أن التكلفة الاجمالية للمشروع تبلغ 3 مليون دينارعلى ثلاثة مراحل، تشمل المرحلة الاولى مذكرات التفاهم الموقعة اليوم مع 11 فندقا بتكلفة تصل إلى 1.25 مليون دينار.وأشار حمزة أن المشروع يعتبر الأول من نوعه بتمويل وفقا لنظام الـ ESCOs في المملكة والمعتمد عالمياً وفق أفضل الممارسات البيئية والمالية العالمية، وينفذ بإشراف من فريق الصندوق على المشروع بالكامل وتمويله من خلال منحة للفنادق يتحمل تكلفتها مناصفة كل من صندوق الطاقة وسلطة منطقة العقبة ، إضافة الى منحة تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي من قبل شركات متخصصة وممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال الصندوق، حيث ستوفر المشاريع من الكلفة التشغيلية للفنادق بمقدار ربع مليون دينار سنوياً من استهلاك الطاقة و 760 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وثمن حمزة أهمية الشراكة المتواصلة مع سلطة منطقة العقبة ومساهمتها المالية لدعم المشروع، ودعم وتعاون جمعية فنادق العقبة بهذا الشأن، مؤكدا على أهمية المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية في ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة استخدامها وانعكاسه في تمكين فنادق العقبة وزيادة قدرتها التنافسية، مشيراً إلى فعالية هذه الإجراءات في تحقيق الوفر في فاتورة الطاقة للفنادق، ورفع جاهزيتها لتحقيق الاعتمادات الدولية الصديقة للبيئة في القطاع السياحي والتي ستجعل من فنادق العقبة وجهات سياحية خضراء صديقة للبيئة.من جانبه لفت مدير برامج البيئة والتغيير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الدكتور نضال العوران إلى أهمية العمل التشاركي مع صندوق الطاقة، بتقديم الدعم لتنفيذ المشروع لتمكين فنادق العقبة من زيادة حجم أستثماراتها وتحسين خدماتها وترشيد الطاقة في أعمالها اليومية، مؤكدا على استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة للجهود الوطنية البيئية للتخفيف من الأثر البيئي للفنادق.وكان فريق صندوق الطاقة المتجددة قد عقد عدة جلسات تشاورية واجتماعات متعددة مع جمعية فنادق العقبة والفنادق في المدينة لاطلاعهم على تفاصيل المشروع وتحليل دراسات التدقيق الطاقي، وكذلك تقديم التفاصيل الفنية والخطوات الإجرائية لتنفيذ المشروع وطبيعة المساهمات والمنح المقدمة وحصص الفنادق لتنفيذ المشروع وآليات العمل ضمن إطار البرنامج الذي أطلقه صندوق الطاقة المتجددة لشركات خدمات الطاقة ESCOS كنموذج عمل مستدام يساهم في تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة في المملكة والقطاعات كافة.يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قدم منحة بقيمة 100 ألف دينار لتنفيذ دراسات تدقيق طاقي تفصيلية للفنادق الـ11 المشاركة في المشروع ضمن أفضل الممارسات العالمية في المجال وباعتماد أحدث التكنولوجيات المستخدمة وتقديم الدعم اللوجستي والفني بالشراكة مع صندوق الطاقة، حيث تم الإنتهاء هذه الدراسات بالتعاون مع الشركات المرخصة في مجال التدقيق الطاقي وضمن إشراف الفريق الفني للصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.