مجلس محافظة العقبة الأكثر إنجازا للمشاريع بنسبة %88

أحمد الرواشدة

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العقبة - رغم شح موازنة مجلس محافظة العقبة في العام الماضي 2023 والتي بلغت 8.5 مليون دينار، استطاع المجلس أن يتربع على عرش مجالس المحافظات من حيث نسبة الانجاز بواقع 82 %، في وقت لم تتجاوز خلال العام الذي سبقه 14 %.ونفذ مجلس محافظة العقبة العام الماضي 65 مشروعا من أصل 88 مشروعا، كانت على أجندة المجلس، فيما لم يتمكن من انجاز 23 مشروعا بسبب ضعف الموزانة وطول مدة الدراسات وأمور لوجستية وأخرى تمنع متابعة المجلس للمشاريع.وأكد رئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو أن مجلس العقبة يعمل على تنفيذ تقليص الفجوة التنموية بين الأطراف والمدن، مؤكدا على أهمية العلاقة التشاركية بين مجلس المحافظة والمجلس التنفيذي وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف تطوير وتحسين الخدمات المقدمة في محافظة العقبة إلى جانب أهمية التنسيق المشترك مع مختلف الجهات في وضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل المجلس وإنجاز المشاريع التنموية وبما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة.ولفت إلى الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة أبناء المحافظة من خلال المشاريع النوعية التي تستهدف كافة القطاعات في العقبة.وأكد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام 2023 رغم شحها أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مشيراً إلى استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع وبما ينعكس ايجابا على الخدمات المقدمة والتنمية في المحافظة، رغم وجود تراخي في بعض القطاعات المحدودة والتي لم يكن لديها أي إنجاز يذكر مما ينعكس سلبا على مسارات التنمية والخدمات في المحافظة.وقال عمرو إن المجلس أخذ وقتا كافيا في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجهات المعنية لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين، مشيراً إلى أن الموازنة غطت أكثر من (23) قطاعا، مع التركيز على قطاعات الأشغال والسياحة والصحة والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والزراعة والتنمية الاجتماعية، مؤكداً أن المجلس يتبنى مشاريع مختلفة لموازنة العام الحالي من خلال التركيز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية.وأكد عمرو أن مجلس محافظة العقبة خصص مبلغ 1.200 مليون لدعم الشباب من خلال فتح برامج تدريبية مختلفة ونوعية لا سيما تخصص فني الألياف الضوئية والذكاء الصناعي والأمن السيبراني، إضافة إلى تدريب الشباب على صيانة سيارات الهايبرد وبناء حاضنات أعمال للشباب الرياديين، فضلا عن استحداث حافلة الابتكار مع مؤسسة نهر الأردن والمكونة من مختبر للذكاء الصناعي والتي ستجوب مختلف كافة أنحاء محافظة العقبة.كما بين عمر أن مجلس المحافظة يتمدد افقيا ويشبك ايجابيا مع جميع القطاعات وهي سابقة في عمل المجالس وشريك استراتيجي مع الجهات الرسمية والأمنية والأهلية، موضحا أن أبرز المشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل 2024 تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليون دينار ودعم المستشفى الميداني من خلال وحدة غسيل الكلى، واستكمال ملعب وادي رم، ودعم الأندية الرياضية، وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى في منطقة التاسعة، إلى جانب فتح وتعبيد العديد من الطرق، والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية ليكون جاذبا ورافعا للتعليم في مدينة العقبة.وبخصوص التحديات التي تواجه مجلس المحافظة بين عمرو أن أبرز التحديات التي تواجه مجالس المحافظات هي ضعف الموازنات المخصصة للمجالس وطول مدة الدرسات الهندسية، ما يؤخر تنفيذ العديد من المشاريع بحيث تؤول المبالغ للخزينة بسبب التأخر في تقديم الدراسات الهندسية اللازمة للمشاريع بالإضافة إلى النواقص في بعض الأمور اللوجستية والتي يحتاجها مجلس المحافظة، إلى جانب وضع القانون الحالي والذي يحد من بعض صلاحيات المجلس.ولفت إلى فجوات تعمنع متابعة المجلس للمشاريع وانخفاض الموازنات المرصودة لمجالس المحافظات، حيث كانت الموازنة 19 مليونا في العام 2000، والسنة الحالية 9 ملايين في ظل الطلب الشعبي المتزايد وعدم إدارة الموارد بطريقة علمية لسبب تكلفة بعض المشاريع العالية جدا والمبالغ المرصودة لا تكفي.واقترح عمرو تفعيل لجنة عطاءات المحافظة على ألا تكون مربوطة واشراك مجلس المحافظة فيها وان يتم طرح العطاءات من قبل عطاءات المحافظة ونقلها لصلاحيات المديرين التنفيذيين في الميدان.ومن جملة المشاريع التي يعتزم المجلس تنفيذها العام الحالي، إنشاء وصيانة طرق عامة في محافظة العقبة لاسيما طرق خارجية تربط العقبة بمناطق سياحية بالتعاون والتنسيق بين وزارة الأشغال وسلطة العقبة الخاصة، إضافة إلى إنشاء مدارس ثانوية وأساسية مختلطة في القويرة ومنطقة العاشرة وصيانة بعض المدارس في المحافظة، وبناء سكن للطالبات في حرم فرع الجامعة الأردنية بالعقبة وشراء وتزويد مستشفى العقبة الميداني بأجهزة غسيل كلى واجهزة خداج للأطفال.وبين عمرو ان هناك شراكات متعددة مع مختلف الجهات الرسمية في العقبة ضمن موازنة 2024 من أبرزها دعم برامج تأهيل وتدريب الشباب بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد وكذلك مشاريع إنتاجية لتمكين المرأة والأسرة ودعم إنشاء فرع لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين للتخفيف على المعلمين والمتدربين في محافظات الجنوب من السفر إلى العاصمة عمان.