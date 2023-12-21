مجلس محافظة العقبة يستعرض التقرير السنوي

أحمد الرواشدة

اضافة اعلان

استعرض مجلس محافظة العقبة التقرير السنوي للعام (2023) بحضور رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز؛ ومحافظ العقبة خالد الحجاج ورئيس مجلس محافظة العقبة عماد عمرو وعدد من مدراء المؤسسات الرسمية والخاصة والمعنيين فيالمدينة ،والذي أبرز المشاريع المنجزة في مدينة العقبةالعقبة.وبين أعضاء المجلس أن نسبة الموازنة المرصودة لهذا العام بلغت 8.5 مليون دينار حيث أن عدد المشاريع بلغت (88) مشروعاً وعدد القطاعات المستهدفة (23) قطاعاً، حيث بلغ عدد المشاريع المنجزة (65) مشروعاً ، فيما بلغت المشاريع المتعثرة (23) مشروعاً ونسبة طرح العطاءات كانت (95) عطاءً حيث بلغت نسبة الإنجاز بشكل كامل للمشاريع 75% ونسبة الانفاق 70%.من جهته أكد الفايز، على أهمية العلاقة التشاركية بين السلطة ومجلس المحافظة لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة في محافظة العقبة من خلال التنسيق المشترك في وضع الأولويات للمشاريع المنفذة من قبل مجلس المحافظة وإنجاز المشاريع التنموية بما يسهم في تحقيق التكاملية في العمل وخدمة مصلحة المواطنين في محافظة العقبة.وأشار الفايز الى أهمية الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة أبناء المحافظة والذي تحقق من خلال ما شهدناه اليوم من المشاريع النوعية التي استهدفت كافة القطاعات في العقبة بالإضافة إلى عدد المشاريع المنفذة ونسبة الإنجاز المرتفعة في خطة عمل مجلس المحافظة للعام 2023 بالتعاون مع كافة الشركاء من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في العقبة.واشار محافظ العقبة خالد الحجاج، إلى ضرورة دعم وتأهيل قطاع الريادة، ومتابعة إحتياجات جميع المناطق خصوصا التنموية منها، وأهمية النهوض بالعقبة سياحياً ومركزاً تجارياً ولوجستياً عالمياً،مؤكداً استعداد المجلس التنفيذي ليكون داعماً لمجلس المحافظة بهدف تحقيق المصلحة العامة.وأضاف الحجاج أن محافظة العقبة تشهد نهضةً تنموية أدت إلى تطور في الخدمات والمشاريع التنموية والخدمية المقدمة للمواطنين في مدينة العقبة بما يتوافق مع الرؤية الملكية لجلالة الملك عبد الله الثاني في جعل العقبة منطقة اقتصادية واستثمارية تحقق التنمية المستدامة.من جانبه أكد رئيس المجلس عماد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام 2023 أسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مؤكداً استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.وقال عمرو إن المجلس أخذ وقتاً كافياً في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجميع لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين، مشيراً أن الموازنة غطت أكثر من (23) قطاعاً، مع التركيز على قطاعات" الأشغال والسياحة والصحة والتربية والتعليم والمياه والشباب والأوقاف والزراعة والتنمية الإجتماعية "مشيراً إلى أن المجلس يحمل نظرة مختلفة لموازنة هذا العام والعام المقبل من خلال التركيز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل وتنمية الكوادر البشريةوبين عمرو أن نسبة الإنجاز للعام الحالي تجاوزت 75% وأضاف أن للمجلس شراكات مع مؤسسات مثل مؤسسة سمو ولي العهد، ونهر الأردن، والبرنامج الوطني للتشغيل والتدريب وغيرها تكللت مشاريعها بنسب إنجاز بلغت 100%.وعرض عمرو أبرز المشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل أبرزها:تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة إجمالية بلغت (1.2) مليون دينار ودعم المستشفى الميداني واستكمال ملعب وادي رم ودعم الأندية الرياضية وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى في منطقة التاسعة، إلى جانب فتح وتعبيد العديد من الطرق والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية