السبت 16 أيلول 2023
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مجلس محافظة العقبة يقر موازنته للعام المقبل

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محافظة العقبة
أقر مجلس محافظة العقبة، موازنة المجلس للعام المقبل البالغة 9 ملايين و25 ألف دينار، خصص الجزء الأكبر منها لقطاعات التعليم والصحة والأشغال والشباب.
جاء ذلك خلال اجتماع حضره محافظ العقبة خالد الحجاج، والنائب عبيد ياسين، ومفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الخاصة رمزي الكباريتي، وأعضاء مجلسي المحافظة والتنفيذي.اضافة اعلان
وأشاد محافظ العقبة خالد الحجاج، بالتعاون والتنسيق بين المجلسين في المجالات كافة ما انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المحافظة.
وأشار إلى ضرورة دعم وتأهيل قطاع الريادة، ومتابعة احتياجات جميع المناطق خصوصا التنموية منها، وأهمية النهوض بالعقبة سياحيا ومركزا تجاريا ولوجستيا عالميا، مؤكدا استعداد المجلس التنفيذي ليكون داعما لمجلس المحافظة بهدف تحقيق المصلحة العامة.
من جانبه، أكد رئيس لجنة السياحة والنقل النيابية النائب عبيد ياسين، أهمية دور مجلس محافظة العقبة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية والرأسمالية التي تخدم المواطنين في المحافظة.
وأشاد ياسين بدور مجلس المحافظة الحالي الذي يمتاز بوجود نخبة من أبناء العقبة يحرصون على خدمة المواطنين وتحقيق التشاركية والتعاون مع المؤسسات كافة، ما يؤكد أن المجلس يسير بالاتجاه الصحيح في تنفيذ المشاريع الخدمية لأبناء العقبة.
وأشار الى أن المشاريع المدرجة في موازنة عام 2024 مهمة وجاءت نتيجة دراسة احتياجات حقيقة وضمن أولويات عمل منظمة تلبي احتياجات الأهالي والمواطنين في قصبة العقبة ومناطق القويرة وحوض الديسة ووادي عربة.
بدوره، ثمن مفوض الشباب و الريادة في سلطة العقبة الخاصة، عضو مجلس المحافظة رمزي الكباريتي، متابعة المجلس لمشاريع العقبة كافة، مبينا أن مجلس المحافظة وسلطة العقبة يتعاونان لتذليل التحديات وإنجاز المشاريع التنموية، ما سيكون له الأثر الكبير على الخدمة المقدمة للمواطنين في العقبة.
و أكد رئيس المجلس عماد عمرو، أن إقرار الموازنة للعام المقبل من شأنه أن يسهم في طرح عطاءات المشاريع المدرجة على الموازنة دون أي تأخير، مؤكدا استمرارية التنسيق مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة لضمان تنفيذ هذه المشاريع بما ينعكس على مستوى الخدمات والتنمية في المحافظة.
وقال عمرو إن المجلس أخد وقتا كافيا في دراسة المشاريع وتحليلها واختيارها بالتشاور مع الجميع لضمان انعكاسها إيجابا على المواطنين.
و أوضح عمرو أن الموازنة غطت أكثر من 20 قطاعاً، مع التركيز على قطاعات: الأشغال، والصحة، والتربية والتعليم، والمياه، والشباب، مشيرا إلى أن المجلس يحمل نظرة مختلفة لموازنة هذا العام والعام المقبل تركز على الريادة والتعليم والشباب والتأهيل والتنمية بالإنسان .
وأكد أن نسبة الإنجاز عن العام الحالي تجاوزت82 بالمئة، منوها أن للمجلس شراكات مع مؤسسات مثل مؤسسة سمو ولي العهد، ونهر الأردن، والبرنامج الوطني للتشغيل و التدريب وغيرها تكللت مشاريعها بنسب إنجاز بلغت 100 بالمئة.
وعرض عمرو أبرز مشاريع المدرجة في الموازنة للعام المقبل ومنها: تسليم مركز صحي العقبة الشامل في منطقة الخامسة بتكلفة 1.2 مليون دينار، ودعم المستشفى الميداني، واستكمال ملعب وادي رم، ودعم الأندية الرياضية، وإنشاء حديقتين في الكرامة وأخرى بمنطقة التاسعة، وفتح و تعبيد العديد من الطرق والبدء في إنشاء سكن للطالبات في الجامعة الأردنية، وبداية العمل في مدرستي العاشرة الغربية والقويرة، ومدارس الريشة و الطويسة والديسة التي يجري العمل بها حاليا، و استحداث بند طوارئ للمدارس يتعلق بأمور يمكن أن يحتاجها القطاع التربوي خلال العام المقبل.
--(بترا)
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