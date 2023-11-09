مجلس محافظة العقبة ينفذ وقفة صامتة تضامنا مع غزة

أحمد الرواشدة

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نفذ مجلس محافظة العقبة وقفة صامتة أمام مسجد أبو داوود في وسط مدينة العقبة ، تضامنا مع قطاع غزة والضفة وتنديدًا بعدوان الكيان الصهوني على القطاع.وتأتي هذه الوقفة بدعوة من مجلس محافظة العقبة للتنديد بالهجمات الإجرامية وحرب الإبادة الجماعية التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وأدت لاستشهاد أكثر من 10 فلسطينيًا، وجرح أكثر من 25 ألف آخرين، جلهم من الأطفال والنساء.ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية والشعارات بثلاث لغات العربية والانجليزية والفرنسية، والتي تطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتأمين الحماية الدولية له، ومحاسبة الاحتلال وقادته على عمليات الأجرام التي نفذتها ضد الفلسطينيين في غزة والقدس والضفة الغربية.وقال رئيس مجلس المحافظة عماد عمرو إن هذه الوقفة الصامتة تعبر عن مدى حزنهم وتعاطفهم واستنكارهم لما يتعرض له أبناء غزة، مؤكدا ان مجلس محافظة العقبة وكافة الفعاليات الشعبية تتضامن مع ابناء قطاع غزة والذين يبادون بماكنة الحرب الاسرائيلية، مشيرا الحرب العدوانية على غزة ليست جديدة، بل هي إرهاب دولة تستهدف شعبنا الأعزل في غزة والقدس والضفة الغربية.وأضاف نقول لهذا العدو الغاشم إن أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده لن يستسلم، وسوف يستمر في نضاله حتى يحقق أمنياته بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً مشيدا بالموقف الاردني قيادة وحكومة وشعبا الذي لا يكفي بالدعوة لحل الدولتين، بل ندعوهم إلى أخذ موقف ضد ما يحصل على أرض الواقع، وشجب واستنكار الهجمة الاستيطانية والعسكرية على غزة، ونطالب بالحماية الدولية لشعبنا في الضفة وغزة.وطالب عمرو المجتمع الدولي بإدانة هذه الديمقراطية الزائفة، التي تتحلى بها "إسرائيل"، إنها إرهاب دولة، مؤكدًا أن هذا الظلم لن يستباح به الشعب الفلسطيني، وسنقف وقفة واحدة حتى تحقيق أمنياتنا في إقامة دولتنا.