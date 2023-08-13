الأحد 13 آب 2023
النسخة المطبوعة

محافظ العقبة يرعى اجتماعا تعريفيا لصندوق حياة للتعليم

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جانب من الاجتماع
رعى محافظ العقبة خالد الحجاج بحضور رئيس الهيئة الإداريه لصندوق حياة للتعليم المهندس موسى الساكت اجتماعا تعريفيا بالصندق فرع العقبة.

واستهدف الاجتماع أعضاء وممثلي المجلس التنفيذي لمحافظة العقبة.اضافة اعلان

وقال الساكت إن ٦٦ طالبا جامعيا استفادوا من برامج الدعم الجامعي، و ٦٩ طالبا من برامج التدريب المهني المختلفة، و٩٦ طالبا خضعوا لبرامج تدريب ورفع قدرات في مختلف المهارات.

واستعرض الساكت خلال اللقاء الأهداف والبرامج التي يقوم على تنفيذها الصندوق وأبرز الانجازات التي تحققت على مدى عام ونصف من تأسيس الفرع الأول له في اقليم الجنوب بمدينة العقبة.

وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة الإدارية للصندوق في العقبة.

يذكر أن صندوق حياة للتعليم، هو جمعية خيرية مرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 2009 تعمل في مجال دعم حق التعليم للطلبة غير المقتدرين ماديًا والمتفوقين دراسيًا من أبناء الأسر العفيفة في الجامعات والمعاهد المهنية عن طريق تقديم المنح والقروض الحسنة.
وبهدف الصندوق الى تمكين الطلبة غير المقتدرين علمياً وتعزيز قداراتهم وتأهيلهم لسوق العمل لبناء مستقبل أفضل لأنفسهم ولمجتمعهم.
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