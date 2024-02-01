"محطة الغاز" بالعقبة.. واقع صناعي جديد وقفزة نحو الاقتصاد الأخضر

أحمد الرواشدة

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العقبة – يتوقع خبراء أن تسهم محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال التي من المتوقع الانتهاء من إنشائها العام المقبل، باستقطاب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة من خلال تعزيزها للبيئة التنافسية بخفض كلف الإنتاج من خلال استخدام غاز طبيعي منتج محليا.ويرى الخبراء أن من بين الإسهامات التي ستقدمها المحطة زيادة فرص العمل، وتشغيل الأيادي العاملة الوطنية في مشاريع تنموية وصناعية.واعتبروا أن محطة جديدة للغاز الطبيعي المنتج محليا، ستكون قادرة على تلبية الطلب المتزايد على الوقود، وجذب أكبر للاستثمارات الصناعية سواء في مدينة العقبة الصناعية أو مدينة القويرة الصناعية، وتعد صديقة للبيئة وتمثل استثماراً إستراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي، مؤكدين على أهمية استقطاب استثمارات محلية وإقليمية وعالمية جديدة مرتبطة بالصناعات التي تعتمد على الغاز الطبيعي.وبدأ العمل على إقامة محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في مدينة العقبة والتي تعتبر إنجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز لتزويد المصانع بالغاز الطبيعي في صناعاتهم المختلفة، في وقت سيأتي الغاز المسال الطبيعي إلى المحطة من خلال صهاريج من حقل الريشة الغازي التابع لشركة البترول الوطنية الأردنية.وقال الخبير الصناعي محمد الشرباتي إن وجود محطة للغاز الطبيعي في المدن الصناعية من بينها العقبة والقويرة ولاحقا منطقة معان التنموية سيجلب الاستثمارات العملاقة والثقيلة لا سيما المرتبطة بتوفر المواد والخامات الطبيعية والأولية، ويعزز من تنافسية الصناعات المحلية وإيجاد قاعدة صناعات وطنية بعيداً عن المستوردات التي انهكت القطاعين العام والخاص، مشيرا أن استخدام الغاز يسهم في تنوع مصادر الطاقة إضافة إلى رؤية العقبة والمملكة بالدخول إلى الاقتصاد الأخضر والتي تسعى دول العالم للحد من انبعاثات الكربون الناتج عن الطاقة الكلاسيكية.ويأتي تنفيذ وإقامة هذه المحطة ترجمة للإستراتيجية التي وضعتها الحكومة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة للوفاء بالالتزامات تجاه المستثمرين وتحقيق رؤية المملكة في تزويد المشاريع الاستثمارية العملاقة بالغاز الطبيعي المسال.وبين الخبير في مجال الطاقة محمد أبو زيد، أن المحطة تعد الأولى من عدة مشروعات تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الغاز من مختلف الصناعات المعتمدة على الغاز والتي يجري إنشاؤها في العقبة والقويرة وبقية مناطق المملكة الصناعية، مؤكدأ على أهمية تلك المحطات في تعزيز وجذب استثمارات جديدة تهدف إلى خلق واقع صناعي جديد في جميع مدن المملكة، والتي كانت معظلة القطاع الصناعي تكاليف الطاقة العالية والتي تعتمد على الكهرباء والوقود، مشيراً أنه وبوجود مثل هذه المحطات ستتمكن الصناعات القائمة والمستقبلية من المنافسة في ظل وجود بيئة تشريعية واستثمارية مميزة وتوفير أكبر لفرص العمل.وتطالب القطاعات الصناعية بإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية بعموم المملكة، لاسيما وأن عملية التحول لاستخدام الغاز الطبيعي يمكن أن توفر نحو 60 % من كفاءة الاحتراق بالمقارنة مع الديزل، وبنحو 27 % بالمقارنة مع الوقود الثقيل.وبحسب رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، يخفض استخدام الغاز الطبيعي كلف الإنتاج الصناعي ويزيد تنافسية المنتج الأردني في السوق المحلي والأسواق الخارجية، وبما ينعكس على توليد فرص العمل وزيادة وتنوع قاعدة الصادرات، من حيث المنتجات والأسواق غير التقليدية، مبينا إن مطالبة القطاعات الصناعية باستخدام الغاز الطبيعي في الصناعة تأتي في ظل ارتفاع كلف الإنتاج لا سيما تلك المتعلقة بالطاقة والتي تمثل التحدي الأبرز لنمو القطاع الصناعي، وأحد العوائق الرئيسية أمام الصادرات الوطنية وتنافسيتها، موضحا أن الغاز يشكل 22 % من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي للطاقة الإجمالية.وحددت وزارة الطاقة سقفا لسعر الغاز الطبيعي المنتج من الريشة والمباع للقطاع الخاص بحيث لا يتجاوز سعر الغاز 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وبحد أدنى للسعر لا يقل عن 3 دولارات بحيث يتم احتساب السعر على أساس القيمة الإجمالية وفقا لما هو مستخدم في احتساب سعر الغاز المصري، يضاف إليها الضريبة الخاصة على الغاز الطبيعي البالغة 7 %، بحسب قرار مجلس الوزراء.وصدر قرار لمجلس الوزراء بالموافقة على تسعير الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة الغازي للمستهلكين من القطاع الخاص لخلق بيئة مشجعة للاستثمار من خلال جذب المستثمرين لبناء مشروعات استثمارية معتمدة على غاز الريشة سواء في المناطق الشرقية أو في المناطق التي ستتمكن من الاستفادة من الغاز الطبيعي المضغوط أو الغاز الطبيعي المسال.ووفقاً لخطة شركة البترول الوطنية الإستراتيجية للأعوام 2020 - 2030 تعمل الشركة حالياً لاستغلال القدرات الإنتاجية الحالية، والتي أصبحت تتجاوز الكميات المباعة، بالبحث عن بدائل تسويق الغاز وتجاوز المشتري الواحد، حيث وقعت الشركة مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات المهتمة بشراء غاز الريشة لنقل الغاز لوسط الأردن بواسطة الصهاريج بعد ضغطه أو تسييله وبناء صناعات كيماوية مثل الأمونيا كونها مادة إستراتيجية للأردن بالتوازي مع مشروع تعدين الفوسفات والذي بدأ التنقيب عنه من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية في منطقة حقل غاز الريشة، إضافة الى الاستمرار بتوليد الكهرباء من خلال الوحدات التوليدية المتواجدة حاليا.وكان رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة خلال زيارته الأسبوع الماضي للمحطة قد أكد على أهمية إنشاء محطة استقبال الغاز الطبيعي والمسال في مدينة العقبة الصناعية، مبينا أنها تعتبر إنجازاً مهماً لتطوير البنية التحتية في قطاع النفط والغاز وتمثل استثماراً إستراتيجياً لدعم أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية ورفع نسب مساهمتها في خليط الطاقة الكلي.وأضاف السعايدة بأن المشروع يعد من المشاريع الريادية والأول من نوعه في المملكة، ويوفر أحد الحلول الفعالة لتمكين القطاع الصناعي من تخفيض كلف الإنتاج من خلال استخدام الغاز الطبيعي المنتج محلياً بالسعر المنخفض، وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية بما ينعكس على جذب الاستثمار وزيادة فرص العمل وتشغيل الأيدي العاملة في المشاريع الصناعية والتنموية.