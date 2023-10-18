مسيرة تضامنية في العقبة نصرة لغزة - فيديو

أحمد الرواشدة

شارك المئات بالمسيرة التضامنية الحاشدة التي انطلقت من أمام مسجد الكالوتي في مدينة العقبة وجابت شوارع المدينة لنصرة أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون منذ أيام لعدوان صهيوني سافر وغاشم أدى لاستشهاد وإصابة الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة ومجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف المستشفى المعمداني وخلفت أكثر من 500 شهيد.



وأدان المشاركون في المسيرة الجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاصب على سكان غزة، مستنكرين حرب الإبادة الشاملة التي تتعرض لها هذه المدينة الصامدة والصابرة، منددين بالصمت المخزي والمعيب من الدول العربية التي لم تحرك ساكناً تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات، باعتبارها القضية العربية والإسلامية الأولى والأهم.

اضافة اعلان