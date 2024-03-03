الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مشاركة أردنية في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر

مشاركة أردنية في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر
مشاركة أردنية في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية بمصر

شارك نائب رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة م. حمزه الحاج حسن و مفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات، في المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر ، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وحضور رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين والضيوف المعتمدين من خارج مصر.

من جانبه أشار رئيس الوفد الأردني حمزه الحاج حسن، إلى أهمية هذه المؤتمرات فيما يتعلق بقطاع السياحة العلاجية، من خلال الترويج  للبرامج العلاجية التي يقدمها السوق المصري وكذلك السوق الأردني الذي كان سباقاً في استضافة مئات الآلاف من المرضى في مستشفيات القطاع الخاص والعام، على مدى أكثر من عقد مضى،  غالبيتهم من دول الخليج العربي وليبيا و اليمن وغيرها من الدول.

ونوه الحاج حسن أهمية معايير الجودة في تعزيز سمعة ومصداقية المنشآت الصحية لتعزيز الثقة ودور الجودة والاعتمادية في تنشيط السياحة العلاجية ، ما يكسب السوق  لفرصٍ محتملة لتطوير برامج الاستشفاء في الأردن.

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وعلى هامش المؤتمر التقى الحاج حسن والنجادات محافظ جنوب سيناء اللواء الدكتور خالد فودة لبحث برامج تطوير السياحة البينية عبر منتجعات شواطئ البحر الأحمر المصرية وشواطئ خليج العقبة واستعراضهم لفرص التعاون بين الجانبين الشقيقين.

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