"مشروع المواقف" لإنهاء أزمات السير بالعقبة.. هل تعمم التجربة؟

أحمد الرواشدة

اضافة اعلان

العقبة - مع تشغيل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع مواقف السيارات في العقبة، يكون وسط المدينة قد انتهى تقريبا من مشكلة عدم وجود مواقف لسيارات السياح والزوار، في وقت اعتبرت جهات عدة أن هذه التجربة أسهمت في الحد من الأزمات والإرباكات المرورية.مشروع المواقف جاء تنفيذه بعد سنوات من المطالبة، من أجل حل مشكلة عدم توفر مواقف للسيارات في السوق التجاري والذي كان يشهد ازدحاما مروريا، يتفاقم في أوقات الذروة بما لا يتناسب وطبيعة المدينة السياحية.وبحسب مواطنين وتجار، فإن هذه المواقف الجديدة ستسهم بزيادة القوة الشرائية من خلال زيادة زمن المكوث للسيارات وإعطاء الزائرين لمدينة العقبة المساحة الآمنة لركن مركباتهم، إضافة لضمان انسيابية الحركة المرورية.يقول التاجر محمد الرياطي إن مشكلة الأزمة المرورية التي كان يشهدها السوق التجاري انتهت تقريبا، بعد افتتاح مواقف السيارات وبمواصفات عالمية، مؤكدا أن المتسوقين باتوا يجدون حاليا أماكن لركن مركباتهم من دون عناء أو التفكير بمخالفة رقيب السير نتيجة اصطفاف عشوائي كما كان يحدث سابقا، مشيرا أن ذلك التنظيم سيسهم إلى حد كبير في إطالة مدة الزائر والسائح بكل أمان وراحة بعد ركن سيارته في مكان آمن ومخدوم بالحراسة.وأضاف تجربة المواقف بالعقبة مميزة وتحتاج الى تسليط الضوء عليها وتعميمها في بقية مدن المحافظات خاصة تلك التي تشهد أزمات خانقة في سوقها التجاري.وأشار المواطن يزن الاحيوات إلى أن الجهات المعنية بالعقبة استغلت البنية التحتية في شوارع العقبة بشكل مميز بإيجاد أكثر من 1000 موقف للسيارات في عدة مناطق حيوية في وسط المدينة والتي تشهد اكتظاظا وأزمة سير خانقة طوال اليوم، ناهيك عن أوقات الذروة في عطلة نهاية الأسبوع والأعياد، مؤكدا أن العقبة هي المحافظة الوحيدة في المملكة التي يكتمل وسطها التجاري بمواقف سيارات بالجزيرة الوسطية بأسلوب حضاري وبعدة طوابق دون أن يتأثر الشارع بل بقي على مساحته الواسعة.ويقول التاجر عاطف رزق "سابقا كان المواطنون والزوار يعانون من تواجد كبير لأعداد السيارات في مناطق التسوق وعلى جانبي الشاطئ الأوسط، وأينما تركن السيارات في الوسط التجاري تكون عرضة للمخالفة، إذ أصبح من المعتاد أن يتزين الزجاج الامامي بورقة مخالفة الاصطفاف في اماكن ممنوع الاصطفاف فيها، وخاصة مع نهاية الاسبوع حيث يشهد أزمة سير خانقة، وبإيجاد هذه المواقف في عدد من مناطق السوق التجاري فقد أصبح بإمكان المواطن التسوق براحته دون أن يعكر مزاجه التفكير بسياراته.وعملت شركة تطوير العقبة على إنشاء المواقف حيث بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير المناطق التجارية بإنشاء 390 موقفا لاصطفاف المركبات، منها 125 موقفا داخليا، أي في الوسط التجاري لمدينة العقبة، و265 موقفا خارجيا، ثم المرحلة الثانية التي وفرت 363 موقفا للمركبات، منها 114 داخليا و249 خارجيا، وأخيرا المرحلة الثالثة لتوفير 234 موقفا، 72 داخليا و162 خارجيا.وبين الخبير المروري المنهدس عمار هلال أن هذه الفكرة التي خلقت منتجا مميزا في العقبة يجب أن تعمم على بقية محافظات المملكة والتي تعاني من أزمات مرورية خانقة، مؤكدا أن ملاحظته لهذه المواقف بهذا الشكل والتنظيم يدفع باتجاه تعميمها على بقية المحافظات من أجل الحد من المشاكل المرورية وتوفير مساحة أكبر للمشاة والمتسوقين لضمان سهولة انتقالهم وحركتهم، إضافة إلى تنظيم المواقف والأرصفة لتحقيق الانسيابية المرورية وسرعة تلبية احتياجات آليات الدفاع المدني والإسعاف عند وقوع طارئ.من جهته، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة المرافق ياسر الشوابكة بدء التشغيل التجريبي للمواقف التي تم إنشاؤها مؤخرا في العقبة لمواجهة الاكتظاظات التي كانت تحدث في العديد من الأماكن داخل المدينة السياحية.وبين الشوابكة أن هذه المواقف تخدم التاجر والمتسوق والسائح على حد سواء، وتمكن زوار العقبة من ركن مركباتهم في أماكن مخصصة وآمنة ومحروسة ومزودة بكافة الخدمات.وأوضح أن ما تتقاضاه الشركة من أجور لاستخدام هذه المواقف هي مبالغ رمزية لتغطية بعض كلف التشغيل فيما تتولى الشركة تغطية المبالغ المتبقية لتظل المواقف في أحسن صورة وتقدم خدمة الاصطفاف الآمن لجميع المركبات.وأشار الشوابكة إلى أن فلسفة إنشاء المواقف جاءت بعد دراسات مستفيضة لواقع حركة السير في المدينة الساحلية خاصة في وقت الذروة والعطل حيث يؤم العقبة عشرات الآلاف من الزوار بواسطة سياراتهم الخاصة، الأمر الذي كان يشكل عبئا كبيرا على حركة السير الراجل في المدينة ويؤدي الى العديد من المخالفات من قبل الجهات المنظمة لحركة السير، إضافة إلى إضراره بالحركة التجارية في المدينة.ودعا الشوابكة كافة تجار المدينة إلى الاستفادة من هذه الخدمة والتي توفر عليهم الكثير من العناء وتشجع من حركة المتسوقين، واستغلال هذه المواقف بالرسوم الرمزية التي وضعتها الشركة للتجار لقاء خدمة الاصطفاف.وتعمل شركة العقبة لإدارة المرافق على تحسين كافة الخدمات العامة المقدمة لأهل العقبة وزوارها وتوفير متطلبات السلامة العامة خاصة لمرتادي وسط المدينة من خلال إدارة وتنظيم مواقف السيارات في المنطقة التجارية الثانية الذي بدوره يؤدي لسلاسة الحركة والتنقل داخل الوسط التجاري.