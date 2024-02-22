مصورون محترفون يمثلون الأردن في "التصوير تحت الماء" بالغردقة المصرية

أحمد الرواشدة

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وباشر المصورون تدريباتهم تحت الماء في مناطق مختلفة في أعماق بحر الغردقة المصرية لتصوير جماليات المرجان والأسماك ذات الألوان الزاهية، فيما يخوضون غمار البطولة صباح الجمعة بمشاركة 28 مصورا محترفا يمثلون 6 دول؛ هي لبنان والأردن وليبيا ومصر والإمارات، وسيتنافس المشاركون في إظهار أفضل الصور للحياة البحرية داخل مياه الغردقة خلال يومي الخميس والجمعة.ويمثل الأردن في البطولة المصورون المحترفون محمد القطاونة، ويزن السعد، وعمر المومني، وسامر البيطار، إذ سبق وأن أحرز المصورون الأردنيون نتائج متقدمة والمراكز الأولى في بطولات أقيمت في عدد من الدول كان آخرها في مدينة العقبة العام الماضي وقبلها في شرم الشيخ المصرية، فيما اختار الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ المصور الأردني سيف الشمايلة عضوا في لجنة التحكيم المركزية.وأكد أمين عام الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ الأردني أيمن جبر أن البطولة تفرز مصورين جدد وتضيف صورا احترافية جديدة للحياة البحرية في كل دولة تقام فيها البطولة، مؤكداً ثقته بالمصورين المحترفين من الأردن بإحراز مراكز متقدمة في البطولة وهي فرصة مهمة لكسب الخبرات وإظهار جماليات كل مدينة ساحلية.وبين جبر أن هذه البطولة قفزة نوعية في نشاطات الاتحاد العربي لأنشطة الغوص والإنقاذ، متمنيا السلامة لجميع المشاركين.