"مطار الحسين".. 60 حركة جوية أسبوعية من 22 وجهة عالمية

أحمد الرواشدة

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العقبة يترقب مطار الملك الحسين الدولي في العقبة، حركة طيران نشطة مع عودة الطيران المنخفض التكاليف والرحالات الجوية العارضة بواقع 60 حركة جوية أسبوعية.ويعتبر مطار الملك حسين الدولي مطار "الأجواء المفتوحة"، إذ لديه حقوق هبوط لا تقتصر على الحقوق الواردة في الاتفاقيات الثنائية التقليدية، كما أن هناك اهتماما متزايدا لاستخدام المطار لأغراض الشحن والتوزيع، إضافة إلى الحركة الجوية – البحرية .ووفق بيانات المطار الرسمية، ستأتي الطائرات من 22 وجهة عالمية باتجاه العقبة قادمة من وجهات عدة هي (أبو ظبي، فينا، جنيف، ميلان، زيورخ، برغامو، إسطنبول، روما، كولن، القاهرة، بروكسل، وارسو، لندن، صوفيا، أمستردام، باريس، برلين) على متن طائرات تعود لشركات (ويز اير، ريان اير، ايزي جت، ايدل وايس، التركية، البترول المصرية، والقاهر للطيران )، بالإضافة إلى رحلات يومية بين عمان العقبة، على متن الناقل الوطني الملكية الأردنية.وكان مطار الملك الحسين الدولي قد تعامل مع 209 ألف راكب لغاية شهر تموز (يوليو) من العام الحالي، بزيادة بلغت 88 %، مقارنة مع 110 ألف راكب خلال عام 2022، في معطيات واضحة على إمكانية تجاوز الـ 300 ألف مسافر مع نهاية العام الحالي.وقال الرئيس التنفيذي لشركة العقبة للمطارات مدير عام مطار الملك حسين الدولي رمزي عرفات، إن أولى الرحلات الجوية ستحط على مرسى مطار الملك حسين الدولي، نهاية شهر تشيرن أول (أكتوبر) القادم، وستواصل الطائرات وصولها بمواعيد مختلفة، حيث تمتد الحركة إلى نهاية شهر آذار (مارس) 2024، حيث اتخذت سلطات المطار كافة الترتيبات والتجهيزات لتسهيل استقبال ضيوف الوطن وفق أعلى الممارسات الدولية والضيافة الأردنية الأصيلة، مشيدا بكافة الجهود التي وقفت خلف هذا الإنجاز، ممثلة بوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بالتعاون مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادي الخاصة - وشركة تطوير العقبة وهيئة تنظيم الطيران المدني ومختلف الأجهزة ذات العلاقة، في إطار الحوافز والتسهيلات التي وفرتها الحكومة الأردنية لقطاع الطيران منخفض التكاليف.وبين أن مطار الملك الحسين الدولي رفع من جاهزيته، استعدادا لاستقبال الرحلات الجوية المنتظمة التي ستربط المطار، بما يزيد على 22 وجهة عالمية مختلفة، بمعدل يتجاوز 60 حركة جوية أسبوعيا، في إشارة إلى بداية مبكرة ومبشرة لموسم السياحة الشتوية باتجاه المملكة والمثلث السياحي الذهبي، وذلك على متن الرحلات الجوية لشركات الطيران منخفض التكاليف والمدعوم من هيئة تنشيط السياحة.وأشار عرفات الى مشروعات التحديث والتطوير، التي جرى ويجري تنفيذها حاليا في مطار الملك الحسين الدولي، بهدف رفع كفاءة التشغيل وتوفير أفضل الخدمات وبأعلى المعايير لمختلف أصناف الطائرات والخطوط الجوية، وفي مقدمتها خدمات الأمن وخدمات المسافرين والتسهيلات، وبما يلبي متطلبات هيئة الطيران المدني وشركات الطيران والمطارات في مختلف دول العالم، مبينا أن سير العمل في مشروع منطقتي فرز الأمتعة في صالتي المغادرين والقادمين، والذي يأتي ضمن الحزمة الثانية من خطة توسعة المطار، بتكلفة تصل إلى 5 ملايين دينار تقريبا، ممولة من شركة تطوير العقبة، بحيث يستجيب المطار للمتطلبات الأمنية الجديدة والإضافية لدول الاتحاد الأوروبي، التي تشترط عدم استقبال طائرات قادمة من مطارات لا تتوفر فيها هذه الأجهزة، ويلبي الاشتراطات الأمنية والتشغيلية حسب الكود العالمي للأمن والتسهيلات والاستغناء عن العمل اليدوي للفرز والتفتيش.وأضاف عرفات أنه بعد استكمال هذا المشروع، سيصبح المطار قادرا على تقديم الخدمة والتعامل مع أكثر من رحلة في وقت واحد، أثناء عمليات التفتيش الأمني على مسار الأمتعة، بعد توفير أحدث الأجهزة المتطورة وتجهيز رمبات مخصصة للتحميل والتنزيل، وتعديل مناطق الربط مع مرسى الطائرات، بالإضافة إلى غرفة تحكم وسيطرة ونظام كاميرات حديث ومتكامل وأحزمة ناقلة حديثة.من جهته، قال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبدالرزاق عربيات، إنه بدء تسيير 7 خطوط طيران إلى العقبة من خلال شركة الطيران منخفضة التكاليف "ايزي جيت"، منها 4 خطوط جديدة، وذلك خلال موسم السياحة الشتوي، الذي يبدأ في تشرين الثاني المقبل، مؤكدا أن تسيير 4 خطوط جديدة للمملكة، سيرفع من أعداد السياح، ويحقق نقلة نوعية في الحركة السياحية.وأوضح أن الخطوط الجديدة ستبدأ رحلاتها بالوصول إلى الأردن في الموسم الشتوي الممتد من تشرين الثاني (نوفمبر) وحتى آذار(مارس)، هي من ميلان الإيطالية وأمستردام الهولندية وباريس وليون الفرنسية، مبينا أن هذه الزيادة في الخطوط جاءت ضمن رؤية وتطلع الهيئة في زيادة الحركة السياحية للمملكة، التي تشهد ارتفاعا في أعداد السياح وبأرقام مميزة، مشيرا أن الطيران منخفض التكاليف، ساهم في زيادة أعداد السياح للمملكة، وحقق الهدف المنشود منه في زيادة مؤشرات التعافي والتحسن السياحي.