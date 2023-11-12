موانئ العقبة.. حركة ملاحة نشطة و %8 زيادة بحجم تداول البضائع

أحمد الرواشدة

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العقبة - رغم الظروف غير المستقرة التي تعاني منها المنطقة بسبب الحرب المستعرة على قطاع غزة، تواصل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر نشاطها المعتاد، لا سيما في موانئ العقبة، والتي سجلت حجم تداول وصل إلى 8.5 مليون طن، من البضائع بكافة أشكالها، سواء الصادر أو الوارد خلال الـ 10 شهور الأولى من العام الحالي، بزيادة نسبتها 8 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في وقت وصلت فيه أرصفة الموانئ نهاية الشهر الماضي إلى كامل طاقتها الاستيعابية.وأظهرت أرقام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ زيادة في حركة الركاب في ميناء العقبة إلى ميناء نويبع المصري للشهر الماضي، بعدد ركاب قادمين بلغ 7258 ومغادرين 6071، وبنسبة زيادة وصلت إلى 3 %، بالمقارنة من الشهر ذاته من العام الماضي والذي بلغ عدد المغادرين 6070 راكبا، والقادمين 6925 راكبا، في وقت أظهرت الأرقام الانخفاض بعدد الشاحنات التي تحمل البضائع العامة، بالإضافة إلى الخضار والفواكه بنسبة 12 % في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي بمجموع وارد شاحنات بلغ 1848 وصادر 2126، في حين كان الشهر نفسه من العام الماضي قد وصل الى ميناء نويبع 2437 ووصل الى ميناء العقبة 2056 بمجموع شاحنات 4393 شاحنة.وانخفضت صادرات النفط بمقدار 16‎‎ %، لنهاية شهر أيلول (سبتمبر) من العام الحالي في حين انخفضت البواخر السياحية خلال الربع الحالي من الشهر الحالي بسبب الأوضاع الدائرة بالمنطقة، رغم أنها واصلت قدومها الى محطة العقبة لركاب السياحة، حيث وصل منذ بدء الحرب على غزة 10 بواخر سياحية وينتظر قدوم المزيد مع نهاية العام.وقال مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر مستمرة دون توقف، فيما تواصل الموانئ الأردنية استقبال السفن القادمة عبر البحر الأحمر بشكل طبيعي دون أي تأخير لأي من البواخر، حيث وصلت لغاية شهر تشرين الأول للعام الحالي 1229 باخرة بزيادة 89 باخرة عن نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة وصلت إلى8 % تحمل على متنها بضائع مختلفة من أبرزها الحبوب والمواشي والسيارات.هذه الأرقام تدل على ثقة خطوط الملاحة العالمية في ميناء العقبة الذي ينافس موانئ المنطقة إلى جانب سلامة الطريق البحري ومأمونيته من أي أخطار قد تتعرض لها سلامة الملاحة البحرية.وبحسب أرقام شركة العقبة لإدارة الموانئ فإن مستورد النفط بكافة أشكاله قد انخفض في الربع الثاني من العام الحالي، فيما ترتفع مستوردات المملكة من النفط في الربع الأخير من العام وبداية السنة المقبلة 2024 بسبب زيادة الطلب على المشتقات النفطية خلال فصل الشتاء، في حين أن الانخفاض مرده عدم الطلب على هذه المادة خلال فصلي الربيع والصيف الى جانب غزو الأسواق السيارات الكهربائية والتي تعمل على الشحن بالكهرباء.وقال أمين عام نقابة ملاحة الأردن الكابتن محمد الدلابيح، إن الأردن وخلال السنوات العشر الماضية أحرز تقدما ملموسا في المجال البحري، حيث تم الانتهاء من المنظومة المينائية في العقبة والتي تعد من المنظمات المتقدمة جدا في المنطقة، مشيرا الى أن نقابة ملاحة الأردن تفتخر بوجود أكثر من 75 شركة ملاحة أعضاء لديها تمارس العمل البحري، مؤكدا أن الأردن يعتبر من ضمن القائمة البيضاء في المنظمة البحرية والتي تعني أن جميع نتائج التفتيش على المنظومة البحرية والهيئة البحرية هي في المراتب المتقدمة وتجعل بواخرها أقل عرضة للمساءلة.وبين الدلابيح أن الحركة المينائية والملاحية لم تتغير كثيرا في شهر تشرين الأول (اكتوبر) من العام الحالي وجميع البضائع خرجت من مصادرها ووصلت الى موانئ العقبة وبالتالي مقاصدها النهائية، متوقعا مع نهاية شهر تشرين ثاني (نوفمبر) أن تفرض بعض الخطوط الملاحية رسوم تأمينات زيادة على البواخر والبضائع التي تصل موانئ البحر الأحمر بما فيها موانئ العقبة.