ميناء العقبة الجديد يستقبل أول سفينة نترات أمونيوم

أحمد الرواشدة

اضافة اعلان

رست على أرصفة ميناء العقبة الجديد للمرة الأولى سفينة تجارية تحمل على متنها 30 طنا من نترات الأمونيم، تأكيدا لاستكمال الميناء لكافة متطلبات السلامة العامة وجهوزيته التامة للتعامل مع مختلف البضائع والسلع تفريغا وتحميلا، حيث تشرف لجنة أمنية متكاملة من كافة الجهات المعنية في محافظة العقبة على عملية التفريغ المباشر لمادة النترات الخطرة ونقلها مباشرة إلى مستودعات الشركات المستوردة وفقا لأعلى معايير السلامة والصحة العامة.وتابع محافظ العقبة خالد الحجاج والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة- رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ حسين الصفدي ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانىء الدكتور محمود خليفات وكافة الأجهزة المعنية بالسلامة العامة، بدء عملية التفريغ على أرصفة الميناء الحديد وسط إجراءات ومتابعات مثالية لكافة أمور السلامة العامة.وأشاد الحجاج بإجراءات السلامة العامة المتخذة داخل الميناء وجاهزية اللجنة الأمنية المعنية بمتابعة عمليات التفريغ والنقل وما وفرته شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ من كوادر فنية وبشرية للتعامل مع هذه المواد الخطرة، مشيرا إلى أن السلامة العامة تشكل معيارا هاما من معايير العمل المثالي لأي مؤسسة أو منشأة.بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ حسين الصفدي أن الإجراءات والأدوات الفنية والبشرية التي تم اتخاذها في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ و في وقت قياسي ساهمت في اصطفاف هذه السفن المحملة بالنترات على أرصفة الميناء الجديد بعد أن كانت لفترة طويلة تصطف على رصيف الميناء المشترك والذي سيخضع من قبل شركة تطوير العقبة قريبا لإعادة هيكلة متكاملة وتطوير وتحديث وصيانة ليكون هذا الرصيف قادرا على مواجهة متطلبات العمل وفقا للمعايير المطلوبة.وشدد الصفدي على أن عودة مناولة مادة نترات الأمونيوم إلى أرصفة ميناء العقبة الجديد جاء بعد حزمة من الإجراءات والتحديثات التي نفذتها شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ ليبقى هذا الميناء أحد أهم الموانئ في المنطقة، لا سيما وأن المنظومة المينائية هي شريان الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن منظومة السلامة العامة في ميناء العقبة تحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الإدارة لأن ميناء العقبة يعد من أميز المراكز اللوجستية والاستثمارية في المنطقة؛ لذلك قامت إدارة الميناء خلال الفترة الماضية بتحديث وتطوير كافة العناصر والمرافق المينائية من موارد بشرية وفنية وخدمية.وقال إن ميناء العقبة اليوم وفي ظل الظروف الإقليمية المحيطة بات مطلبا هاما لخطوط الملاحة العالمية بسبب ارتفاع أسعار التأمين البحري في الموانئ المجاورة، إضافة إلى بدء تحويل جزء كبير من الاستيراد والتصدير من موانئ مجاورة عبر ميناء العقبة للاستفادة من الميزة الرئيسية المتمثلة في منظومة الأمن والأمان التي تتمتع بها المملكة وميناؤها، ما عزز دور الميناء في أن يكون مقصدا ملاحيا بعمليات الاستيراد والتصدير.إلى ذلك، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ الدكتور محمود خليفات أن رسو السفينة المحملة بمادة نترات الأمونيوم جاء استجابة لكافة المتطلبات التي وفرتها إدارة الشركة لتعود عمليات المناولة من جديد في هذا المجال إلى أرصفة الميناء القادر على التعامل مع كافة متطلبات عمليات التفريغ والتحميل المباشر لمادة النترات، في إشارة إلى أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وفرت الوقت والجهد لتفريغ هذه السفينة المحملة بحوالي 30 طنا من النترات في أقل من 3 أيام، علما أنها كانت في وقت سابق تستغرق 8 أيام.وشدد خليفات على أن عمليات المناولة للنترات مستمرة على مدار 24 ساعة على أرصفة الميناء الجديد وبإشراف مباشر من اللجنة الأمنية المعنية وطواقم السلامة العامة في الميناء، إضافة إلى توفير أقصى درجات السلامة، سواء على مستوى السفينة أو الأرصفة أو المتعاملين مع هذه المادة.