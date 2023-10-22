الأحد 22 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"ميناء العقبة" يخوض أول اختبار لتفريغ "نترات الأمونيوم" الخطرة

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أول باخرة يستقبلها ميناء العقبة الجديد محملة بنترات الأمونيوم-(الغد)
العقبة- رست على أرصفة ميناء العقبة الجديد، للمرة الأولى سفينة تجارية تحمل على متنها 30 طنا من مادة نترات الأمونيوم، في اختبار على جاهزية الميناء للتعامل مع مثل هذه المواد الخطرة. اضافة اعلان
وكانت بواخر نترات الأمونيوم ولفترة طويلة تصطف على رصيف الميناء المشترك، الا أن استكملت الشركة جميع الإجراءات والمتطلبات لتكون أول باخرة تصطف على أرصفة الميناء الجنوبي الجديد.
وسيخضع الميناء المشترك قريبا لإعادة هيكلة متكاملة و تطوير و تحديث و صيانة ليكون هذا الرصيف قادرا على مواجهة متطلبات العمل وفقا للمعايير المطلوبة.
وتشرف لجنة أمنية متكاملة من كافة الجهات المعنية في محافظة العقبة على عملية التفريغ المباشر لمادة النترات الخطرة و نقلها مباشرة إلى مستودعات الشركات المستوردة وفقا لأعلى معايير السلامة و الصحة العامة. 
وأشار محافظ العقبة خالد الحجاج الذي أشرف على عملية التفريغ بإجراءات السلامة العامة المتخذة داخل الميناء وجاهزية اللجنة الأمنية المعنية بمتابعة عمليات التفريغ والنقل وما وفرته شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ من كوادر فنية و بشرية للتعامل مع هذه المواد الخطرة.
ولفت إلى أن السلامة العامة تشكل معيارا مهما من معايير العمل المثالي لأي مؤسسة أو منشأة.
بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ حسين الصفدي على أن الإجراءات و الأدوات الفنية و البشرية التي تم اتخاذها في شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ و في وقت قياسي ساهمت في اصطفاف هذه السفن المحملة بالنترات على أرصفة الميناء الجديد بعد أن كانت لفترة طويلة تصطف على رصيف الميناء المشترك والذي سيخضع من قبل شركة تطوير العقبة قريبا لإعادة هيكلة متكاملة و تطوير و تحديث و صيانة ليكون هذا الرصيف قادرا على مواجهة متطلبات العمل وفقا للمعايير المطلوبة.
وشدد الصفدي على أن عودة مناولة مادة نترات الأمونيوم إلى أرصفة ميناء العقبة الجديد جاء بعد حزمة من الإجراءات و التحديثات التي نفذتها شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ ليبقى هذا الميناء أحد أهم الموانئ في المنطقة لا سيما و أن المنظومة المينائية هي شريان الاقتصاد الوطني.
وأكد على أن منظومة السلامة العامة في ميناء العقبة تحظى باهتمام بالغ من قبل مجلس الادارة لأن ميناء العقبة يعد من أميز المراكز اللوجستية و الاستثمارية في المنطقة لذلك قامت إدارة الميناء خلال الفترة الماضية بتحديث و تطوير كافة العناصر والمرافق المينائية من موارد بشرية و فنية و خدمية.
إلى ذلك، أكد مدير عام شركة العقبة لإدارة و تشغيل الموانئ د. محمود خليفات أن رسو السفينة المحملة بمادة نترات الأمونيوم جاء استجابة لكافة المتطلبات التي وفرتها ادارة الشركة لتعود عمليات المناولة من جديد في هذا المجال الى أرصفة الميناء القادر على التعامل مع كافة متطلبات عمليات التفريغ و التحميل المباشر لمادة النترات في إشارة الى أن شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ وفرت الوقت و الجهد لتفريغ هذه السفينة المحملة بحوالي 30  طنا من النترات في أقل من 3 أيام علما أنها كانت في وقت سابق تستغرق 8 أيام 
وشدد د. خليفات على أن عمليات المناولة للنترات مستمرة على مدار 24 ساعة على أرصفة الميناء الجديد و بإشراف مباشر من اللجنة الأمنية المعنية وطواقم السلامة العامة في الميناء إضافة إلى توفير أقصى درجات السلامة سواء على السفينة أو الأرصفة أو المتعاملين مع هذه المادة. 
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