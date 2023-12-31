ميناء "جبل علي" بالإمارات.. بديل مقترح لتقليص الكلف والوقت

احمد الرواشدة

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في ظل ارتفاع أجور الشحن عالميا لمستويات قياسية، بزيادة وصلت إلى قرابة 800 %، بدأ الحديث عن تأثير ذلك على سلاسل التوريد المحلي للبضائع، في وقت لم يستبعد فيه خبراء حدوث ارتفاع على الأسعار ولكن ليس على المدى القصير.وتأتي توقعات الخبراء نظرا لوجود كميات كافية من البضائع تغطي حاجة السوق واستمرار انسيابية السفن التجارية إلى ميناء العقبة حتى الآن، غير أنهم اعتبروا أن الأوضاع بشكل عام تفرض ايجاد بدائل فورية لتدارك أي سيناريوهات محتملة.تحذيرات الخبراء التي اعقبت الإعلان عن ارتفاع أسعار وكلف الشحن العالمي خلال اليومين الماضيين، سبقتها تصريحات أدلت بها وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، أكدت فيها "أن الوزارة تعمل على دراسة جميع البدائل لضمان عمليات انسياب ونقل البضائع، في ظل اضطرابات النقل البحري بالبحر الأحمر".كما أكدت الوزيرة "أن تحويلات الملاحة في مضيق باب المندب، ليس لها تأثير كبير على صادرات ومستوردات المملكة، وأن65 % من البضائع تأتي عبر البحر الأحمر".على ما يبدو، فإن تصريحات التهتموني تؤكد أن الأوضاع مطمئنة، وأن الحكومة على استعداد لدراسة جميع البدائل، في المقابل لا تزال هذه البدائل غير معلنة باستثناء الحديث عن خط الملاحة البري والبحري، الذي تم تدشينه مؤخرا، والذي يضمن استمرار توريد البضائع من ميناء العقبة إلى الموانئ المصرية المطلة على البحر الأبيض ومنها إلى أوروبا وأميركا وبالعكس.هذا البديل الملاحي، لا يضع تصورا عن سير البضائع القادمة من الصين ودول آسيا إلى العقبة التي ما زالت مضطرة إما للعبور عبر مضيق باب المندب أو اتباع طريق رأس الرجاء الصالح.في هذا الخصوص، يشير التاجر والمستورد سلامة المعايطة أن أسعار الشحن من موانئ الصين باتجاه ميناء العقبة قفزت إلى قرابة 8 أضعاف، إذ بلغ سعر شحن الحاويات حجم 40 قدماً 10.000 دولار، بعد أن كانت 1800 دولار، مؤكداً أن ذلك له تداعيات وصفها بـ "خطيرة" على الأسواق وارتفاع الأسعار، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الشحن الدولي سينعكس على الأسعار التي سيتحملها المستهلك.غير أن المعايطة، استبعد أن ينعكس ذلك بصورة فورية، نظراً لوجود مخزون كاف من المواد في مخازن التجار، لكن إن استمرت أسعار الشحن المرتفعة لفترة أطول، فإن ذلك سيظهر صداه بلا شك، داعيا الحكومة إلى اتخاذ إجراءات داعمة للتجار والصناعيين والمستوردين بتخفيض الجمارك والضريبية واعفائهم من بعض الرسوم على عمليات الاستيراد.وكانت أجور شحن الحاوية القادمة من الصين إلى موانئ العقبة عبر البحر الاحمر، تتراوح بين 1800 - 2000 دولار، فيما قفزت خلال اليومين الماضيين فقط، لتتراوح بين 10.000 - 11.000 دولار، وفق مستوردين.ويقول التاجر والمستورد محمد الشرباتي، إن أسعار وتكاليف الشحن بكافة أنواعه في العالم قفزت إلى مستويات قياسية زادت عن 800 %، بسبب الهجمات التي ينفذها الحوثيون في اليمن على السفن، والتي تحولت إلى أزمة في البحر الأحمر اضطرت العديد من الشركات إلى تغيير مسار سفنها، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في التكاليف طالت حتى الشحن الجوي والبري بسبب ارتفاع الطلب عليه أيضاً كبديل لبعض عمليات الشحن البحري.وبين أن أسعار النقل ارتفعت بسعر جنوني نتيجة لثلاثة أمور، أولها والأساسي: الأحداث الأمنية في باب المندب، بالإضافة إلى ارتفاع التأمينات البحرية، إلى جانب قرب عطلة العاملين في المصانع الصينية والتي تبدأ بمنتصف شهر كانون الثاني (يناير) وتنتهي آخر شباط (فبراير).ويدعو تجار إلى ضرورة زيادة تفعيل خطوط ومسارات نقل أخرى، من بينها الموانئ المصرية أو خط نقل بري من جبل علي في الامارات مرورا بالسعودية وصولا إلى الأردن، إلى جانب اجراءات تضمن تخفيض الجمارك والضرائب على السلع والبضائع وعمل سلسلة من التخفيضات على المستوردين والتجار والصناعيين.ويؤكد تجار أنه إلى جانب شحن البضائع من الموانئ المصرية عبر رأس الرجاء الصالح فإن خيارا آخر متاح وأقل تكلفة وانسيابي وبديل لشحن البضائع والسلع من ميناء جبل علي أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط.ويقول التاجر أحمد صلاح إن تكلفة النقل والشحن من ميناء جبل علي في الامارات وبضريبة مخفضّة مروراً عبر طريق البر بالسعودية وصولا إلى المملكة، أقل بكثير من الاستيراد والشحن عبر منافذ أخرى ويقلل وقت وصول البضائع في ظل الأوضاع الأمنية التي يشهدها البحر الأحمر والتي تزداد خطورة وتكلفة.ويؤدي ارتفاع أسعار النقل البحري حسبهم، إلى ارتفاع بعض السلع والبضائع، إذا ما تم تدارك الأمر، والبحث بشكل جدي عن حلول واقعية والإسراع بايجاد منافذ بديلة عبر الموانئ المصرية أو الاماراتية.ويبين نائب رئيس غرفة تجارة العقبة التاجر رامي الرياطي أنه مع استمرار تجنب شركات الشحن عبور البحر الأحمر؛ تزداد الصعوبات التي تواجهها الخدمات اللوجستية العالمية والمتمثلة في ارتفاع أسعار الشحن البحري والبضائع العالقة في بعض موانئ الصين خاصة مع اقتراب عطلة المصانع في المدن الصناعية في الصين والتي تبدأ من منتصف الشهر الحالي وتمتد إلى نهاية شهر شباط (فبراير) من نفس العام، مؤكداً أن ذلك يشكل تهديداً لسلسلة التوريد المحلية التي بدأت للتو في التعافي بعد ثلاث سنوات من الضغوط التضخمية والتأخيرات الناجمة عن اضطرابات فيروس كورونا والحرب الروسية الاكراونية.وبين أن علينا حاليا دراسة كل البدائل والتي منها منفذ جبل علي بالامارات عبر السعودية وصولا إلى الأردن، باعتباره بديلا قابلا للتطبيق.وبحسب بيانات ومؤشرات "بورصة البلطيق"، التي تقيس وترصد مستويات الشحن البحري، عبر أهم خطوط الشحن البحرية (منطقة الهادئ، قناة السويس، عبر المحيط الأطلسي)؛ فقد شهدت أسعار الشحن البحري ارتفاعاً متصاعداً لها عبر أبرز ممرات النقل البحري، وخاصة لتلك الشحنات التي تمر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب وقناة السويس، ولعلها الأكثر تضرراً وارتفاعاً في كلف الشحن، نظراً لما تمر به الأحداث والتوترات الجيوسياسية في المنطقة المطلة على "باب المندب"، حيث ألقت بظلالها على قطاع الشحن البحري وعزوف شركات عالمية كبرى للمرور عبر المضيق، واختيارها قسراً، رأس الرجاء الصالح خياراً لا ثاني له في ظل الأحداث الجارية باليمن.وكانت شركة الجسر العربي قد اعلنت عن تشغيل الخط العربي الجديد للنقل البري والبحري بين العقبة والموانئ المصرية المطلة على البحر الابيض المتوسط، ويأتي تشغيل الخط، بعد إعلان عدد من شركات الشحن الكبرى إيقاف رحلاتها إلى موانئ البحر الأحمر عبر باب المندب، في ظل تصاعد وتيرة تهديدات "الحوثيين" على الملاحة البحرية.عودة إلى الوزيرة التهتموني وفيما يخص تصريحاتها التي أدلت بها خلال اجتماع عقد مؤخرا في غرفة صناعة عمان لبحث تداعيات أحداث الملاحة في البحر الأحمر، فإن حركة انسياب البضائع تحت السيطرة، وإن عمليات النقل عبر البواخر تصل في مواعيدها إلى ميناء العقبة.وأكدت التهتموني، أن الحكومة على استعداد لدراسة أي بدائل للشحن البحري، لضمان استمرار حركة انسياب البضائع للمملكة، سواء لجهة المستوردات أو الصادرات، وتقليل كلف النقل ووفق المسار الذي يناسب القطاع الخاص.وأشارت إلى أن قضية الملاحة في البحر الأحمر، شأن عالمي، وأن البديل المطروح حاليا يتمثل بمسار خط النقل البري والبحري العربي التابع لشركة الجسر العربي. وأوضحت، أن توقف خطوط الملاحة عبر البحر الأحمر سيؤثر على رفع الكلف والتأمين، بالإضافة إلى زيادة المدد الزمنية لوصول البضائع سواء الصادرة أو الواردة.في ذات الاجتماع، كان رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن، المهندس فتحي الجغبير، قد أكد على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول إلى بدائل تناسب عمليات النقل البحري عبر البحر الأحمر، وضرورة أن تكون البدائل مناسبة ولا تؤثر على زيادة الكلف وتنافسية الصادرات الوطنية.وأشار إلى وجود تواصل مستمر وتعاون وثيق مع الحكومة، لتذليل الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسياب الصادرات والمستوردات لأراضي المملكة.وبين الجغبير، أن غرفة صناعة الأردن ستخاطب وزارة الصناعة والتجارة والتموين لتخصيص جزء من صندوق دعم وتطوير الصناعة لدعم أجور الشحن خلال المرحلة الحالية وبما يخفف من الأعباء على المصدرين.وشدد على ضرورة أن يكون هناك العديد من البدائل المطروحة أمام القطاعات الاقتصادية المختلفة، بخصوص عمليات الشحن البحري لضمان تسهيل عمليات انسياب الصادرات والمستوردات.