هل تنجح برامج ترشيد الطاقة في زيادة تنافسية العقبة؟

احمد الرواشدة

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العقبة – مع بدء تنفيذ مشاريع ترشيد وحفظ الطاقة في 11 فندقا بالعقبة ضمن المرحلة الأولى لبرنامج دعم الفنادق الذي ينفذه صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وسلطة العقبة الخاصة، يأمل مهتمون بالشأن السياحي وأصحاب مكاتب سياحية بأن توظف الفنادق الوفر بفاتورة الطاقة بتخفيض أسعار الغرف لزيادة تنافسية العقبة محليا وعالميا.وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد وقعت مؤخرا مذكرة تفاهم مع 11 فندقا في مدينة العقبة، ضمن برنامج دعم الفنادق في العقبة لتمكينها من تنفيذ مشاريع ترشيد وحفظ الطاقة في إطار المرحلة الأولى من البرنامج وبقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين دينار تنفذ على ثلاثة مراحل يتقاسمها صندوق الطاقة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.ووفق مسؤولي مكاتب سياحية عاملة على ترويج العقبة والمملكة بشكل عام، فإن أي تخفيض في أسعار الغرف الفندقية، سيرفع من قدرة المكاتب على ترويج العقبة بشكل أفضل سواء محليا أو اقليميا أو عالمياً، قائلين "هذا الإجراء ننتظره منذ سنوات لما له أثر في زيارة تنافسية العقبة في الأسواق الإقليمية والعالمية".وبين مدير مكتب سياحي ومتحدث باسم المكاتب محمد هلالات أن هذا التوجه خطوة بالاتجاه الصحيح، وسيشجع المكاتب على تسويق العقبة بشكل أكبر، لا سيما وأن أسعار الغرف الفندقية تعتبر مرتفعة نوعا ما بالمقارنة مع غرف البحر الأحمر المتوسط بسبب ارتفاع الكلف التشغيلية وابرزها أثمان الطاقة.ويرى زوار يقصدون العقبة بهدف السياحة أن أسعار الغرف الفندقية بالعقبة بالمقارنة مع دول الجوار مرتفعة.وقال محمد أبو صبرة، إن انخفاض الكلف التشغيلية لفنادق العقبة يجب أن يتبعه تخفيض لكلف الغرف، والذي سيشجع على السياحة الداخلية بدلا من تفضيل العديد من الأسر الأردنية الذهاب إلى دول أخرى تقدم عروضا أقل من العقبة.وكان وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة قد أكد خلال توقيع التفاقية بالعقبة مؤخرا، على أهمية البرامج التي ينفذها صندوق تشجيع الطاقة المتجددة في تحقيق الأهداف التي أنشئ لأجلها والتي تتقاطع مع أهداف الخطة الوطنية لترشيد الطاقة NEEAP والمتمثلة بتوفير استهلاك الفنادق للطاقة وزيادة قدرتها التنافسية وتحسين جودة خدماتها، مؤكدا أن البرنامج يشكل نقلة نوعية مستدامة؛ لتنفيذ برامج ومشاريع تستهدف ترشيد الطاقة وكفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة والسياحة والمستشفيات الخاصة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يعتبر أول خطوة لتنفيذ المشروع مع القطاع السياحي.وأضاف الخرابشة أن صندوق الطاقة تمكن من تنفيذ مشروع سابق لدعم برنامج ترشيد استهلاك الطاقة في فنادق إقليم البترا، ما نتج عنه تخفيض فاتورة الطاقة في الفنادق المستهدفة بنسبة وصلت إلى 60 %، مؤكداً أهمية التعاون مع سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة لخدمة قطاعات الأعمال في مدينة العقبة وزيادة النشاط الاقتصادي في المدينة.من جانبه، يؤكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز على أهمية تنفيذ المشروع بالشراكة مع صندوق الطاقة في الوزارة، في ظل التحدي الكبير الذي تواجهه فنادق العقبة نتيجة ارتفاع فاتورة الطاقة والكهرباء، مشيرا إلى عزم السلطة على استمرار تعاونها مع صندوق الطاقة المتجددة في الوزارة، مثمنا هدف المشروع في تعزيز وإنفاذ فكرة ترشيد الطاقة واستدامة السياحة في العقبة، ما ينعكس إيجابا على الأسعار وتشجيع السياحة الأردنية.وأوضح سعي السلطة في مساعدة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتمكينها لزيادة قدرتها التنافسية، وزيادة كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدا بتعاون جمعية فنادق العقبة للتنسيق مع الفنادق التي ستشارك بهذا المشروع.وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 3 ملايين دينار، وينفذ على ثلاث مراحل، تشمل المرحلة الأولى مذكرات التفاهم الموقعة مع 11 فندقا بتكلفة تصل إلى 1.25 مليون دينار، ويعتبر المشروع الأول من نوعه بتمويل وفقا لنظام الـ ESCOs في المملكة والمعتمد عالميا وفق أفضل الممارسات البيئية والمالية العالمية، وينفذ بإشراف من فريق الصندوق على المشروع بالكامل وتمويله من خلال منحة للفنادق يتحمل تكلفتها مناصفة كل من صندوق الطاقة وسلطة منطقة العقبة، إضافة إلى منحة تنفيذ دراسات التدقيق الطاقي من قبل شركات متخصصة وممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP من خلال الصندوق، حيث ستوفر المشاريع من الكلفة التشغيلية للفنادق بمقدار ربع مليون دينار سنوياً من استهلاك الطاقة و 760 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.وأكد المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة رسمي حمزة على أهمية المشروع في تحقيق الأهداف الوطنية في ترشيد استهلاك الطاقة وكفاءة استخدامها وانعكاسه في تمكين فنادق العقبة وزيادة قدرتها التنافسية، مشيراً إلى فعالية هذه الإجراءات في تحقيق الوفر في فاتورة الطاقة للفنادق، ورفع جاهزيتها لتحقيق الاعتمادات الدولية الصديقة للبيئة في القطاع السياحي والتي ستجعل من فنادق العقبة وجهات سياحية خضراء صديقة للبيئة.من جانبه، لفت مدير برامج البيئة والتغيير المناخي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP الدكتور نضال العوران إلى أهمية العمل التشاركي مع صندوق الطاقة، بتقديم الدعم لتنفيذ المشروع لتمكين فنادق العقبة من زيادة حجم استثماراتها وتحسين خدماتها وترشيد الطاقة في أعمالها اليومية، مؤكدا على استمرار دعم برنامج الأمم المتحدة للجهود الوطنية البيئية للتخفيف من الأثر البيئي للفنادق.وكان فريق صندوق الطاقة المتجددة قد عقد عدة جلسات تشاورية واجتماعات متعددة مع جمعية فنادق العقبة والفنادق في المدينة لاطلاعهم على تفاصيل المشروع وتحليل دراسات التدقيق الطاقي، وكذلك تقديم التفاصيل الفنية والخطوات الإجرائية لتنفيذ المشروع وطبيعة المساهمات والمنح المقدمة وحصص الفنادق لتنفيذ المشروع وآليات العمل ضمن إطار البرنامج الذي أطلقه صندوق الطاقة المتجددة لشركات خدمات الطاقة ESCOS كنموذج عمل مستدام يساهم في تنفيذ مشاريع ترشيد الطاقة في المملكة والقطاعات كافة.يذكر أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP قدم منحة بقيمة 100 ألف دينار لتنفيذ دراسات تدقيق طاقي تفصيلية للفنادق الـ11 المشاركة في المشروع ضمن أفضل الممارسات العالمية في المجال وباعتماد أحدث التكنولوجيات المستخدمة وتقديم الدعم اللوجستي والفني بالشراكة مع صندوق الطاقة، حيث تم الانتهاء من هذه الدراسات بالتعاون مع الشركات المرخصة في مجال التدقيق الطاقي وضمن إشراف الفريق الفني للصندوق وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن.من جهته، قال صاحب فندق واحد المستفيدين من البرنامج عطا الله دويك ان انخفاض فاتورة الطاقة، سيدفع كافة الفنادق المستفيدة الى اعادة التفكير بقائمة الأسعار، مؤكدا أن بادرة الوزارة وسلطة العقية سيكون لها أثر كبير في تشجيع السياحة الداخلية والاقليمية والعالمية وستزيد من تنافسية المدينة الساحلية التي ستكون خيارا أول لكافة الأردنيين.