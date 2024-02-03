وفد إماراتي يزور مركز العقبة البحري

أحمد الرواشدة

اطلع وفد من وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وعدد من الخبراء في المجال البحري على البرامج الأكاديمية والدورات التدريبية التي يطرحها مركز العقبة للتدريب والتعليم البحري والدور المميز الذي يلعبه في تأهيل الطلبة والعاملين في القطاع البحري، والإجراءات التي يتبعها في تدريب المشاركين المحليين والأجانب من مختلف الجنسيات.

وقدم عميد كلية العقبة الجامعية مدير مركز العقبة البحري الدكتور احمد بهجت شموط شرحا تفصيليا عن إستراتيجية جامعة البلقاء التطبيقية، النابعة من الرؤى الملكية السامية، في تطوير المركز ومرافقه ليصبح أكاديمية متخصصة في المجال البحري تكون رائدة عالميا، الى جانب اهتمامها في بناء شراكات نوعية مع مختلف المؤسسات ذات العلاقة داخليا وخارجيا.

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وبين شموط أن مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري والذي يقدم دراسات فريدة من نوعها في الأردن والمنطقة، وقد خطى خٌطاً متميزة وفريدة في صناعة وعمليات النقل البحري بما في ذلك الموانئ والشحن البحري والملاحة والهندسة البحرية وذلك من خلال كادر من الخبرات المتميزة والمعروفة في قطاع التعليم والتدريب البحري، والذين يقومون بتوفير البيئة الديناميكية المناسبة للربط ما بين التعليم النظري وبين التدريب العملي، مستفيدين من البنية التحتية التي توفرها جامعة البلقاء التطبيقية من محاكيات ومشاغل تحقق المعايير الدولية والتي تضمن تمكين الطالب من المهارات حسب المتطلبات القياسية الدولية للالتحاق بسوق العمل.

وأشار مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس عمر الدباس أن الخبرات الأردنية في مجال النقل البحري والهندسة البحرية مشهود لها في كافة أنحاء العالم خاصة منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج، مبينا إن الكوادر البحرية هي من الوظائف النادرة، ولمواكبة لخطط التنمية في المملكة الأردنية الهاشمية واستجابة للنداء الوطني واستراتيجية وزارة النقل بإنشاء كليات بحرية في الجامعات الرسمية، فقد استشعرت جامعة البلقاء التطبيقية أهمية التجاوب مع الطلب المتزايد من الجهات والهيئات التي لها علاقة وثيقة بصناعة النقل البحري وبالتالي قامت باستحداث تخصصات بكالوريوس تكنولوجيا النقل البحري ودبلوم الهندسة البحري في كلية العقبة الجامعية في عام 2013 بهدف إعداد الكوادر البحرية للعمل على ظهر السفن والكفاءات المتميزة في إدارة وتشغيل الموانئ وأعمال النقل البحري حسب المعايير العالمية.



من جهته قال الكابتن يوسف السرحان أن مركز العقبة مركزاً متميزاً معتمداً محلياً ودولياً وفق أعلى المعايير ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية ومتطلبات الهيئة البحرية الأردنية مستقطباً لكافة الكوادر البحرية ورافداً لجميع القطاعات البحرية واللوجستية إقليميًا ودوليًا بخرجيه المتميزين من حملة شهادات البكالوريوس والدبلوم وحملة الشهادات التأهيلية البحرية والهندسية والمساهمة في دعم وازدهار صناعة النقل البحري، وتوفير تعليم وتدريب متميز وإعداد كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على العمل على متن السفن، مؤكداً أن المركز يقدم تعليم وتدريب بحري عالي الجودة في مجالات الملاحة والهندسة البحرية والموانئ ولوجستيات النقل البحري بما يتوافق مع الرؤية والأعراف الجامعية والاتفاقيات الدولية وصولاً إلى الافتخار بحملة الشهادات الأهلية البحرية الأردنية وبكفاءات متميزة بما يتلاءم مع احتياجات سوق النقل البحري.



في الختام أثنى الوفد الزائر على المستوى المتقدم الذي توصل له مركز العقبة للتعليم والتدريب البحري من خلال ما يحتويه من خبرات وكفاءات ومختبرات ومحاكيات، تجعله يقدم التعليم والتدريب المناسبين ضمن أعلى معايير الجودة العالمية، وأتفق الطرفان على ضرورة استمرار التواصل وتعزيز سبل التعاون في هذا المجال خدمة لبلدينا الشقيقين، الأردن والإمارات.