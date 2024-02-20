وفد استثماري عمُاني يبحث في العقبة الاستفادة المشتركة في عدد من المشاريع

احمد الرواشدة

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بحث وفد عُماني زار العقبة سبل الاستفادة المشتركة بين البلدين الشقيقين فيما يخص مجموعة من القطاعات التكاملية، ضمن قطاع الاستثمارات والأعمال والخدمات والنشاطات البيئية واللوجستيات ومنظومة الموانىء ومشاريع الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء.واستعرض رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز منظومة الحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة التي تقدمها السلطة للمستثمرين وخصوصاً من الأشقاء العرب، و تمكين منطقة العقبة الاقتصادية لاستقطاب استثمارات جديدة تحقق رؤية مستدامة على المستوى المحلي والإقليمي، فضلاً عما تتمتع بها من منظومة الموانىء والشركات الكبرى ومشاريع الطاقة البديلة والاستفادة من الخبرات في البيئة البحرية .وبين المهندس أحمد بن حسن الذيب، نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرّة في سلطنة عُمان ان تجربة سلطنة عُمان التي استقطبت الإستثمارات المحلية والإقليمية و إنشاء مشاريع حيوية تعنى بالصناعة الخضراء في نطاق مساحة بلغت خمسين ألف كيلومتر مربع في الصحراء العُمانية، مشيرا إلى الاستثمارات في المنطقة الاقتصادية والمدّن الصناعية بما يقارب سبعة مليارات ريال عمُاني، على مساحة مئتين وخمسين ألف كيلو مربع في منطقة الدقمة، إضافة لمشاريع الصناعات الحديثة ومخزون صفائح الحديد والجبس بالتعاون مع شركات هندية وصينية .واشار الذيب ان مسقط انشأت منطقة اقتصادية مع المملكة العربية السعودية، ومنطقة حرّة مع دولة الإمارات العربية وهي تحت الإنشاء والهلال البري مع اليمن وميناء جديد في صلالة وصحار، و مشروع ربط سكة حديد مع الإمارات.وفي نهاية الزيارة رحب الفايز بزيارة الوفد، معرباً عن سعادته بلقاء الأشقاء في سلطنة عُمان، وهذه الزيارات من لدنكم وكافة الدول العربية الشقيقة تأتي بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يحرص كل الحرص على التعاون والتنسيق مع جميع دول المنطقة العربية، ونحن مستعدون للتعاون ضمن الجهود المتاحة وتقديم التجارب وتسهيل أي مهمة قد تساعدكم في مجال التجارب و التبادل الاقتصادي والاستثماري بين بلدينا الشقيقين.وجالّ أعضاء الوفد في المرافق والشركات التابعة، من ابرزها المدن الصناعية، وشركة تطوير العقبة، الذراع الاستثماري لسلطة العقبة، وشركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ و مشروع آيلة ، والمشاريع السياحية على الشاطىء الجنوبي .و حضر الاجتماع مفوض الاقتصاد والسياحة م. حمزه الحاج حسن ، ومن الجانب العُماني، سعادة يعقوب الرقيشي ، نائب رئيس البعثة العمانية في الأردن، وهلال بن مبارك الراشدي.