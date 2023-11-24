الجمعة 24 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة العقبة: الهدنة بشائر النصر (فيديو)

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وقفة العقبة: الهدنة بشائر النصر

العقبة - نفذت الفعاليات الحزبية والنقابية وقوى المجتمع العقباوي وقفة تضامنية أمام مسجد الحسين بن طلال في العقبة عقب صلاة الجمعة تضامنا مع قطاع غزة وتنديدا بعدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه. 
ورفع المشاركون في الوقفة الاعلام الاردنية ويافطات تدعم صمود الاهل في غزة، مؤكدين ان الهدنة جاءت بعد فشل الاحتلال المستمر في فرض هيمنته على القطاع واستسلاما لفرض المقاومة شروطها ودحر أكاذيبه المصطنعة.
وطالب المشاركون بمساندة غزة ودعمها بالمواد الطبية والغذائية في ظل الحصار الذي يعانيه القطاع، وتمديد الهدنة ووقف اطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع. 
واكد المتحدثون في الوقفة اننا في هذه الأيام كل أنظارنا تتجه نحو غزة، من تصُون كرامتنا جميعا، ومن تُقاوم هذا المحتل الغاصب بكل ضراوة وشراسة، مؤكدين ان اهلنا في غزة سطروا معانٍ عظيمة، فهم رمز الإيمان ورمز الثبات ورمز الصمود في ظل كل ما يواجهونه من ظُلم وقهر . 
واشار المتحدثون ان غزة تتعرض لابشع الجرائم التي شهدها العام من ابادة جماعية وقصف متواصل للأطفال والنساء، مطالبات بقطع العلاقات تماما مع الكيان المحتل ووقفه عند حد عبر الوسائل الدبلوماسية من خلال الامم المتحدة والزامه باحترام القانون الدولي، مؤكدين ان ابناء  العقبة بكافة فعالياتها وقواها الحزبية والنقابية الى جانب القيادة تساند الكفاح الفلسطيني وأن هذه الوقفة الشعبية التضامنية هي محطة لنقول بصوت نسيم البحر العقباوي  فلسطيني واحد: فلسطين أمانة.. أوقفوا العدوان الصهيوني.

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