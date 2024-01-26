الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة بالسوق التجاري في العقبة احتجاجا على حرب الإبادة الإسرائيلية

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جانب من الوقفة
  شهد وسط السوق التجاري في مدينة العقبة وقفة احتجاجية ضد الهجمات الوحشية للكيان الغاصب الصهيوني على قطاع غزة وعدوانه العرقي الهمجي. 

ونظمت الفعاليات الشعبية والحزبية والنقابية عقب صلاة الجمعة من امام مسجد الحسين بن طلال الوقفة بحضور حشود كبيرة للتضامن مع غزة وحربها ضد الكيان الاسرائيلي في العدوان الذي يستمر لليوم 112 وراح ضحيته اكثر من 25 الف شهيد معظمهم من الأطفال والنساء واصابة اكثر من 70 الف غزي وسط صمت الانظمة العربية والاسلامية في حرب الابادة الجماعية في ظل الطقس والبرد القارس والذي يعيش اكثر من مليون ونصف المليون نازح في العراء دون اي مأوى او طعام. اضافة اعلان

وقال المتحدثون في الوقفة: إن "الانظار اليوم تتجه نحو المحكمة الجنائية في لاهاي لادانة الكيان المجرم ووقف الحرب واتخاذ اشد الاجراءات بحق الصهاينه ونصرة للشهداء واهالي غزة، مؤكدين إن سكان غزة يتعرضون لإبادة جماعية أمام مرأى ومسمع من العالم منذ 112 يومًا.
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