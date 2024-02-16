الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة بالعقبة دعما لغزة والمقاومة الفلسطينية

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جانب من الوقفة
شارك ابناء واهالي العقبة في وقفة تضامنية دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، ونصرة لأهالي قطاع غزة المحاصر واحتجاجا على الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحقهم في يومهم 133 للعدوان الغاشم.اضافة اعلان

وأعرب المشاركون، في الوقفة التي نظمتها الفاعليات الشعبية والشبابية في المدينة أمام مسجد الحسين بن طلال عن التضامن المطلق مع أهل قطاع غزة الذين يسطرون اروع الملاحم الاسطورية من الصمود والمقاومة في وجه حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل.

وحذر المشاركون بالتداعيات المتفاقمة والخطيرة لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة ‎رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين.

مناشدين احرار العالم والامة العربية والاسلامية ايقاف ماكنة الحرب الاسرائيلية التي تعدت ببطشها كافة الاعراف والمواثيق والاتفاقيات الانسانية والاممية وثني الاحتلال " اللاخلاقي" لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة‏ لثني الكيان الصهيوني عن غطرسته ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع ‎غزة.

وحذر المشاكون من كارثة ومجزرة عالمية قد تخلف عشرات آلاف الشهداء والجرحى في حال تم اجتياح محافظة رفح، محملين الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة نتيجية تعرض الفلسطينيون في غزة بشدة لخطر الإبادة الجماعية.

وطالب المشاركون الحكومات العربية الى موقف حازم وحاسم بديلا عن خطابات التضامن والعمل على مقاطعة كل الدول والحكومات الغربية التي تساند الكيان الصهيوني في عدوانه المستمر احترام لدوم الشهداء الذي يسيل ولكرامة الشعوب العربية التي ترفض هذا الكيان المحتل .

وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الأحتلال الاسرائيلي لفلسطين، مؤكدين دعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الذي يتواجد في غرب العالم من اجل وقف دائم لعدوان الاحتلال النازي وثني الكيان المحتمل عن جرائمه وادخال المساعدات الانسانية.
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