الجمعة 12 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وقفة بالعقبة دعما للمقاومة الفلسطينية

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جانب من الوقفة
  نظمت الفعاليات الحزبية والنقابية والمجتمعية في العقبة وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة من امام مسجد الحسين بن طلال تنديداً باستمرار عدوان الكيان الاسرائيلي على قطاع غزة لاكثر من 100 يوم في ظل استمرار المجاز اليومية.اضافة اعلان

وتحدث المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التي رفعت فيها الاعلام الاردنية والفلسطينية ان غزة تتعرض يوميا الى عشرات المجازر والذي راح فيها مدنيين عزل من ضمنهم اطفال ونساء في ظل صمت عربي واسلامي ودولي مطبق، مؤكدين ان عدد الشهداء وصل الى اكثر من 23 الف شهيد واصابة اكثر من 60 الف جريح دون وجود لهم علاج وادوية وعناية طبية.

وبين المشاركون ان حرب الابادة الجماعية اليومية هي الأكثر فظاعة والتي قد يصل بعضها إلى مستوى جرائم حرب بحق المدنيين وجرائم ضد الإنسانية وهو ما دفع دولة جنوب افريقيا الوحيدة الى تقديم دعوى بحق الاحتلال الاسرائيلي في المحكمة الجنائية في لاهاي بجرم الابادة الجماعية.

واشار المشاركون ان الاهل في غزة والضفة الغربية يتعرضون الى ابشع الجرائم ضد الانسانية، في وقت دمرت فيه اسرائيل كافة البنى التحتية في غزة لا سيما المنشاءات الصحية والوحدات الكسنية ودور العبادة والمدراس وبات سكانها ينامون عراه دون اي مأوى في ظل الظروف الجوية الصعبة دون اي غذاء او دواء منذ بداية العدوان الغاشم.

واشار المتحدثون في الوقفة ان دولة الكيان الاسرائيلي هو دول ارهاب بدعم من الولايات المتحدة الامريكية وهي امام محمة الجنايات الدولية لا بد ان تتعرا وينكشف وحشتيها ونازيتها كما اظهرت وسائل التواصل الاجتماعي صورتها البشعة واصبح لدى جميع النخب والشباب الغربي ما تقوم به اسرائيل بحرب الابادة الجماعية باحدث واعتدت السلاح في العالم ولا بد ان توضع اسرائيل في عزلة دولية.

واشاد المتحدثون والمشاركون في جهود جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مساعيه لوقف الحرب على غزة وادخال المساعدات الانسانية الى قطاع غزة، وحيا المشاركون صمود المقاومة الفلسطينية في غزة والضفة تجاه المحتل الغاشم.
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