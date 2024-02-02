وقفة شعبية تندد بتجفيف تمويل الاونروا في العقبة

أحمد الرواشدة

استنكرت الفعاليات الحزبية والنفابية والشعبية الهجمة الغربية على وكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين (الاونروا) وتجفيف تمويلها لشل قدرتها على اداء دورها الوظيفي في تخفيف من معانه ابناء فلسطين لا سيما في قطاع غزة والذين يواجهون اقصى ظروف الحياه على وجه الكرة الارضية.



وبينت الفعاليات في وقفة احتجاجية من امام مسجد الحسين بن طلال في العقبة بعد صلاة الجمعة تضامنا مع الاهل في غزة ان هذه الهجمة الغربية تضاف الى قائمة الابادة الجماعية في قطاع غزة بعد عدوان الكيان الاسرائيلي الغاشم على غزة بهدف تصفيتهم عرقيا ودينيا وتهجيريهم من وطنهم وارضهم تهجيرا قسريا منه، في وقت يعانون فيه من كافة انواع الابادة الجماعية والامراض والجوع القتل المتعمد.



وقال المشاركون في الوقفة إن انقياد الغرب الاعمى وراء مخططات الحركة الصهوينية يحقق الاهداف الصهوينية في البلاد لوقف مساهمتها في موازنة وكالة الاونروا ومحاولة لشطب حق العودة وعقاب جماعي لـ7 ملايين لاجئ، مؤكدين دعمهم للمقاومة الفلسطسنية في الضفة وغزة في صد العدوان الغاشم على الاهل في غزة للوم 119 والذي راح ضحتيه اكثر من 27 الف شهيد جلهم من النساء والاطفال غير الاصابات التي تقدر بـ 66 الف مصاب.



وطالب المشاركون في الوقفة الحكومات العربية بمقاطعة الكيان الإسرائيلي ووقف كافة أشكال التطبيع معه والوقوف مع الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة على أرضه وإيصال المساعدات له بكل الطرق المتاحة.



ورفع المشاركون يافطات تطالب المجتمع الدولي بوقف جاد لاطلاق النار في كل مكان في غزة وشعارات تحيي فصائل المقاومة الفلسطينية وتثمن انتصاراتهم الحقيقية في الميدان على الاحتلال المهزوم رغم استخدامه احدث اسلحة البطش بالمدنيين الابرياء.



وحيا المشاركون الموقف الاردني ملكا وحكومة وشعبا ومواقف الدول التي تضامنت مع حق الشعب الفلسطيني والدفع من أجل محاكمة هذا الكيان الغاشم الذي إرتكب أبشع المجازر ضد الأطفال والنساء والشيوخ باعتبار هذه المجازر جرائم إبادة جماعية ارتكبتها قوات الإحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الأعزل.ظ

اضافة اعلان



وأكدوا التفافهم حول القيادة الهاشمية التي كانت وما زالت النصير الأول للقضية الفلسطينية وداعمة لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه منذ بدء الأحتلال الاسرائيلي لفلسطين .