110 سائحين على متن طائرة سلوفاكية تحط في العقبة

احمد الرواشدة

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وأكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة، مفوض الاستثمار والسياحة، حمزه الحاج حسن إن عودة الطيران العارض للعقبة جاء من خلال وضع الخطط والبرامج التي تهدف لترويج واستقطاب المجموعات السياحية تدريجياً بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، ولا تزال الرحلات السياحية تأتي إلى العقبة من كافة المنافذ البرية والجوية، مشيراً إلى وصول أعداد الزوار في المناسبات والعطلات فاقت التوقعات، حيث تنظم سلطة منطقة العقبة الفعاليات الفنية والترفيهية للزوار والسياح والمقيمين كي يستمتعوا بأجواء المهرجانات والفعاليات في العقبة.وشدد الحاج حسن على أهمية الفعاليات الفنية والترفيهية والثقافية والبازارات التراثية الأسبوعيّة في ساحة الثورة العربية الكبرى التي تنظمها السلطة بالتعاون مع الشركاء ، حيث يُقدم فيها تنوعاً من كافة الأذواق ، اضافة للإستمتاع بأجواء خليج العقبة من سباحة و رياضات مائية، وزيارة المتاحف التاريخية والتراثية ومرصد الطيور الذي يعد أحد أبرز الوجهات التي تستهدفه مجموعات من الطيور المهاجرة من كافة أصنافها ، فضلاً عن الرحلات البرية في منطقة وادي رم حيث يؤمه العديد من السياح لرصد النجوم الأخاذة و الرمال الوردية .من جانبه قال احمد كريشان المندوب عن المدير العام لهيئة تنشيط السياحة، إن هذه الرحلات المنتظمة ستكون فاتحة للعديد من شركات الطيران العالمية ، حيث كثفت الهيئة جهودها للترويج السياحي عبر الطيران العارض، ما يؤكد عودة النشاط السياحي والتعافي من آثار الأوضاع التي مرت بها المنطقة.