الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

14 ألف شاحنة من العقبة إلى الموانئ المصرية خلال شهرين

شاحنات تنقل بضائع على الطريق الصحراوي-(ارشيفية)
شاحنات تنقل بضائع على الطريق الصحراوي-(ارشيفية)
العقبة – بالرغم من الأحداث والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل البحري وسلاسل التوريد والتزويد، إلا أن الجسر العربي نقلت ما يقارب 14 ألف شاحنة من ميناء العقبة الى ميناء نوبيع المصري، ومن ثم برا إلى موانئ مصر على البحر الأبيض المتوسط، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما يعزز التجارة البينية بين الدول العربية باعتبارها حلقة الوصل بين مشرق الوطن العربي ومغربه.اضافة اعلان
وعملت شركة الجسر العربي على استحداث أنماط نقل جديدة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الخط العربي للنقل البري والبحري وبزمن وصول وتعرفة نقل منافسة وذلك من خلال نقل البضائع بالحاويات المحملة على شاحنات أو من خلال نقل الصادرات العربية بالشاحنات الاعتيادية وإعادة تعبئتها بالحاويات في الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط لغايات تصديرها لوجهتها النهائية على مختلف خطوط الملاحة العالمية.
وقال مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة ان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لرفع معدلات الإركاب على بواخر الشركة والتي وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 23 %، مقارنة بالعام 2022، حيث تم العمل على رفع جودة الخدمات والميزات التي تقدمها الشركة للمسافرين، على متن أسطولها البحري وتوفير نقل آمن ومريح وتقديم خدمات تكاملية وعروض تهدف الى استقطاب فئات جديدة من المسافرين، مبينا أنه وبالنظر للنتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام 2023، فإن شركة الجسر العربي ستعمل على زيادة رأس مالها من الأرباح المحققة ليصبح مائة وخمسة ملايين دولار، الأمر الذي يؤكد على مدى متانة وصلابة الشركة المالية وقدرتها على العمل في ظل كافة الظروف والتحديات. 
وشدد العبادلة على استمرار الجسر العربي في سياسة تحديث أسطولة البحري حيث تعمل الشركة حالياً على شراء قارب سريع، وباخرة ركاب وشحن (RO-PAX) لتكون إضافة نوعية لأعمال الشركة ولاستيعاب الطلب المتزايد على حركة نقل البضائع والشاحنات عبر خط العقبة-نويبع والذي يشهد حركة تبادل تجاري نشطة وفق الإحصائيات الرسمية.  
وكانت شركة الجسر العربي قد قدمت تسهيلات لنقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى أهلنا في قطاع غزة المحاصر، حيث وصل ما يزيد على (650) شاحنة مساعدات منذ بداية العام الحالي عبر الجسر العربي إلى الأهل في غزة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر والدائم مع وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في القاهره لنقل المواطنين والعرب العائدين من قطاع غزة على متن بواخر الشركة والذي وصل عددهم إلى 246  مواطنا.
وخلال اجتماعها الثاني والثمانين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي الممثلة بوزراء النقل في كل من الأردن ومصر والعراق في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة برئاسة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير وبحضور وزيرة النقل وسام التهتموني ورئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي حازم الحفاظي نائبا عن رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي حيث خصص الاجتماع للاطلاع على نشاط الشركة وأهم إنجازاتها وخطط عملها ونتائجها المالية خلال العام الماضي .
وبين وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير على أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث وأن باخرة الشحن الجديدة "أور" التي انضمت حديثا لأسطول الشركة وساهمت في رفع تنافسية خط العقبة - نويبع وحافظت على انسيابية حركة التبادل التجاري عبر هذا الخط الحيوي الذي يربط المشرق العربي بالمغرب العربي، حيث تتميز الباخرة  أور بسرعة شحنها وتفريغها التي لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات لشحن ما يقارب من (90) شاحنة.
وبين الوزير أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يهدف إلى نقل الصادرات والمستوردات العربية عبر خط العقبة - نويبع ومن ثم برا الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط وبالعكس، مؤكدا على ان المسار الجديد يحظى بدعم من الحكومة المصرية وعلى أعلى المستويات لما له من دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وزيادة حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والمصرية، مشيرا ان الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم كافة التسهيلات لهذا المسار من خلال رفع جودة الخدمات وتطوير بيئة العمل وتوفير العناصر اللازمة لنجاحه لتكون شركة الجسر العربي الجسر الذي يربط بين الأشقاء العرب.
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