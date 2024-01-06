278 سائحاً يدشنون "الموسم الشتوي" في مدينة العقبة

أحمد الرواشدة

العقبة - رست على شواطئ ميناء العقبة اليوم السبت الباخرة السياحية (SILVER MOON) وتحمل على متنها 278 سائحاً غالبيتهم من الجنسية الأمريكية والبريطانية إضافة إلى 408 من طاقمها، مدشنة بذلك الموسم السياحي الشتوي في مدينة العقبة للعام الجديد 2024.



وأوضح مدير السياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيتر مرجي أن السياح الذين على متن الباخرة السياحية سيتوجهون لزيارة منطقة المثلث الذهبي (العقبة البتراء ووادي رم ) ضمن برنامج معد مسبقاً مع سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والمكاتب السياحية والعودة مساءً قبل مغادرتها مدينة العقبة في نفس اليوم .



وأشار أن العقبة تشهد حالياً حركةً سياحية وتجارية نشطة مع إطلاق موسم العقبة للتخفيضات بالتعاون مع كافة الجهات و القطاعات المعنية الحكومية والخاصة في العقبة.

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