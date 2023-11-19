85 % نسبة الإنجاز في طريق العقبة الخلفي

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بلغت نسبة الإنجاز في مشروع صيانة وتأهيل طريق العقبة الخلفي نحو 85 بالمئة، ومن المتوقع الانتهاء من جميع الأعمال في المشروع خلال 3-5 أسابيع، وضمن المدة المقررة لتنفيذ الأعمال.ويمتد المشروع من تقاطع وادي اليتم ولغاية تقاطع جسر الترخيص (البرديني)، وهو ممر اقتصادي حيوي تسلكه الشاحنات من وإلى ميناء العقبة، كما يعد شريانا حيويا للميناء ولمنطقة العقبة الاقتصادية وللعديد من المنشآت الصناعية في العاصمة عمان ومحافظات المملكة.وقال الناطق الإعلامي في وزارة الأشغال العامة والإسكان عمر محارمة اليوم، إن الوزارة باشرت في شهر أيار الماضي بمشروع تحسين وإعادة تأهيل طبقات الرصف للمسرب الأيسر من الطريق وأجزاء متفرقة من المسرب الأيمن، بطول إجمالي نحو 17 كلم وبكلفة بلغت 2.8 مليون دينار، كما عملت الوزارة على تجهيز تحويلات مرورية في مواقع العمل وتقسيم العمل لعدة أجزاء، لضمان انسيابية الحركة المرورية على الطريق، حيث تم تجهيز التحويلات المرورية بعناصر السلامة العامة.وبين أن الأعمال في المشروع تضمنت كشط طبقة الإسفلت السطحية وحقن الشقوق إن وجدت بعد الكشط وإصلاح أي هبوطات بسطح الخلطة الأسفلتية، إضافة إلى رش طبقة إسفلت لاصقة محسنة، وتنفيذ طبقتين للخلطة الإسفلتية (رابطة وسطحية) بسمك 13 سم بعد الدحل، وتنفيذ أعمال السلامة المرورية، من أعمال تخطيط و تركيب عاكسات أرضية.(بترا) -أمين المعايطة