أبو السمن يعد بدراسة مطالب سكان غرب الزرقاء

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تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن اليوم، مشروع جريبا الإسكاني في المنطقة الغربية من محافظة الزرقاء.واستمع أبو السمن إلى موجز من المدير العام لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات حول المرحلة الأولى من المشروع والأعمال المنفذة فيه وخطط المؤسسة لتسويق المشروع ضمن الشروط والمزايا التي تراعي القدرة الشرائية للمواطن وخصوصية الأسرة الأردنية.وبلغت قيمة تجهيز المشروع وإقامة البنى التحتية فيه مليونا ونصف المليون دينار، فيما تبلغ عدد القطع المقترح إنجازها 350 قطعة.والتقى أبو السمن خلال جولته في المشروع عددا من أبناء منطقة غرب الزرقاء بحضور النائب أحمد الخلايلة، وناقش معهم انعكاسات المشاريع الإسكانية المقامة في منطقة جريبة على النهوض بالواقع التنموي والاجتماعي للمنطقة.واستمع الوزير إلى مطالب سكان المنطقة والمتعلقة بتخصيص قطع أراضي في المشروع للخدمات العامة وإقامة المرافق الاجتماعية، حيث وعد بدراسة المطالب المقدمة وتنفيذ الممكن منها وفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين، لافتا إلى وجود مساحات متنوعة لإقامة المدارس والمراكز الصحية والمساجد، إضافة إلى إقامة مناطق خضراء وحدائق عامة.