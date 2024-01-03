"أوقاف الزرقاء" تحصد جائزتين بمسابقة مديرية الأوقاف المتميزة

عمرو الحموي

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حصدت مديرية أوقاف محافظة الزرقاء على جائزتين في مسابقة مديرية الأوقاف المتميزة في دورتها الأولى.وقال مدير مديرية المحافظة الدكتور احمد الحراحشة لـ"الغد" إن الجوائز التي حصدتها المديرية تتويجآ للجهود الكبيرة والاستثنائية التي بذلتها على كافة الاصعدة، لتحقيق التميز في جميع المجالات التي تخدم الدين والوطن وقيادته.وأضاف الحراحشة أن الوزارة سعت للحصول على هذه الجائزة مقدمة كل ما لديها، وذلك تحفيزا للموظفين لدى المديرية ورفع روح المنافسه بينهم.وبين أن المديرية حصلت على جائزتين المركز الثاني في فئة المديريات الكبرى فيما حصل الشيخ أحمد الزعبي على المركز الاول على فئة الامام المتميز .في السياق ذاته، اكد الشيخ احمد الزعبي لـ"الغد" أن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز تطور وتدعم العمل المؤسسي القائم في المملكة وهي لها اهداف واضحة المعالم والى ما تنشد اليه في تطوير القطاع الحكومي ورؤية التحديث الذي اطلقها جلال الملك عبدالله الثاني.وأشار الى ضرورة وجود برامج مكثفة تدعم وتحفز المواطنين والشباب والعاملين لدى المؤسسات الحكومية ، مؤكدا على المشاركة في الجوائز والمسابقات للوصول الى التميز والريادة في الاردن.وتعد جائزة مركز الملك عبدالله الثاني للتميز بالتعاون مع وزارة الارقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأولى على مستوى المملكة لمؤسسات القطاع العام.وكانت وزارة الأوقاف أطلقت في تموز الماضي الجائزة بالتعاون مع مركز الملك عبدالله الثاني للتميز؛ لتعزيز ثقافة التميّز لدى موظفيها؛ بما يسهم في تحقيق رؤية الوزارة المتمثلة بالتميّز في العمل الإسلامي ورعاية المقدسات، والتنمية المستدامة للوقف، وإتمام رسالتها في ترسيخ القيم ومكارم الأخلاق الإسلامية الوسطية، ونشر ثقافة الاعتدال وإدارة شؤون المساجد والمراكز القرآنية والحج والعمرة والزكاة.