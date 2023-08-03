الخميس 03 آب 2023
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إغلاق مشغل ومستودع مواد نظافة في الرصيفة

إغلاق مشغل ومستودع مواد نظافة في الرصيفة
إغلاق مشغل ومستودع مواد نظافة في الرصيفة
أغلقت لجنة السلامة العامة في متصرفية لواء الرصيفة،اليوم الخميس، مستودع غير مرخص لإنتاج مواد نظافة ومعقمات في منطقة المشيرفة/المنطقة الحرفية، حيث تم ضبط 2500 كغم من المواد الأولية الكيميائية الداخلة في تصنيعها.اضافة اعلان
كما تم إغلاق مشغل غير مرخص لتصنيع مواد النظافة والمعقمات قي منطقة جبل الأمير فيصل، وضبط 2 طن من المواد الأولية والمياه المقطرة، وذلك خلال جولة تفتيشية نفذتها كوادر اللجنة بالتنسيق مع الشرطة الملكية لحماية البيئة فرع الرصيفة ومديرية البيئة في محافظة الزرقاء والمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
وبين متصرف لواء الرصيفة الدكتور خلف بني خالد، أن عمل لجنة السلامة العامة متواصل وبشكل يومي ويشمل جميع المناطق وكافة الأنشطة الصناعية والتجارية، مشددا على ضبط أي مخالفة تشكل خطرا على السلامة العامة للمواطنين، وإيداع المخالفين للجهات المعنية لاتخاذ الإجراء القانوني بحقهم.
بدوره، دعا مساعد رئيس قسم الشرطة الملكية للبيئة فرع الرصيفة النقيب أيمن الزبون، المواطنين لضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تؤثر على الصحة والسلامة العامة ليتم التعامل معها بسرية وضبط مرتكبي المخالفات.
--(بترا)
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