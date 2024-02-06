إغلاق وايقاف منشآت غذائية عن العمل في الزرقاء

وبين محافظ الزرقاء حسن الجبور، أن كوادر اللجنة ضبطت 25 كيلوغراما من شاورما الدجاج الفاسدة، و3 كيلوغرامات من شاورما اللحمة الفاسدة، و 16 كيلوغراما من قطع الدجاج الفاسدة ، و10 كيلوغرام من مادة المايونيز الفاسدة، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإتلاف هذه المواد الغذائية الفاسدة وفقاً للأصول المتبعة،وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اصحاب تلك المنشآت المخالفة .
وأشار الجبور إلى أن جولات كوادر اللجنة تشمل العديد من المنشآت لغايات مراقبة مدى التزام التجار بالأسعار، ومطابقة المواد للمواصفات المعتمدة من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء ، إذ تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.
وأكد أن الجولات الميدانية مستمرة، ولن يكون هناك أي تهاون في تطبيق المواصفات والمعايير الصحية اللازمة التي تضمن صحة وسلامة الغذاء للمواطن.