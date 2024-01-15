الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

إنشاء مركز انطلاق موحد في الزرقاء

لقاء يبحث مشاريع النقل في الزرقاء وإنشاء مركز انطلاق موحد
لقاء يبحث مشاريع النقل في الزرقاء وإنشاء مركز انطلاق موحد
بحث مدير عام هيئة النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، واقع قطاع النقل في محافظة الزرقاء والمشاريع التي ستنفذ في المرحلة المقبلة ومنها انشاء مركز انطلاق موحد.اضافة اعلان

وقال الوريكات خلال لقائه محافظ الزرقاء حسن الجبور بحضور مدير مديرية الدراسات المهندسة تمارا الهريمي، ومديرة مكتب هيئة تنظم النقل البري في الزرقاء لبنى عبد الهادي، إن الهيئة تقدمت بمقترح دراسة من الجهة الاستشارية لمشروع حافلات التردد السريع ضمن مسارات الخطة التشغيلية للمشروع بين عمان والزرقاء لخدمة طلبة الجامعة الهاشمية من مواقع في العاصمة عمان، ومن محافظة الزرقاء (مركز الانطلاق الموحد الجديد) واستخدام البنية التحتية لمشروع حافلات التردد السريع.

وبحسب بيان للهيئة، أشار الوريكات إلى أن المقترح يتضمن إضافة محطة على مسار الخط المقترح لخدمة مدينة المجد ومناطق جبل طارق واليوبيل الذهبي في الزرقاء، على أن تقوم الشركة الاستشارية بدراسة المقترحات فنياً ومالياً، لافتا إلى أن هذا المقترح سينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للطلبة في حال تم اعتماده.

وقالت الهيئة إن العمل يجري حاليًا على إنشاء "مركز انطلاق موحد" في محافظة الزرقاء، بالتشاركية مع القوات المسلحة الأردنية، حيث تم طرح عطاء التصميم وإحالته على إحدى الشركات الهندسية الاستشارية، مبيناً أن الهدف من بناء هذا المشروع هو توحيد جميع خطوط النقل الداخلية والرئيسية والتي كانت في مركزي انطلاق ووصول واحد، وأن يكون محاذيا لمشروع محطة الباص السريع ليحقق التكاملية معه، حيث ستقدم القوات المسلحة لهذه الغاية أرضا بمساحة "60" دونما، وستقوم الهيئة بإنشاء المجمع وبكلفة تقديرية 10 ملايين دينار بمواصفات عالمية من حيث التصميم والبناء والتشغيل، وبما يؤدي إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وشبكة الخطوط التي يخدمها في محافظة الزرقاء.

كما بحث الوريكات خلال لقائه رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني، مشروع النقل الحضري في المحافظة وتخصيص ساحات المبيت للحافلات وتسريع الإجراءات التي يسير بها المشروع، وإنشاء شركة نقل تابعة لبلدية الزرقاء، مشيرا إلى أن البلدية شريكة في تشغيل المشروع وستقوم بتوفير ساحة المبيت وتأهيل المسارات لخطوط النقل الحضري. (بترا)
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