 
الأربعاء 03 تموز 2024
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افتتاح النادي الصيفي في زها الثقافي الهاشمية

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جانب من افتتاح النادي الصيفي
 افتتح في مركز زها الثقافي الهاشمية، النادي الصيفي والذي يستمر طيلة شهر تموز الحالي ولغاية منتصف شهر آب القادم.


وشمل الافتتاح عدة فعاليات وأنشطة، أبرزها التعريف في دورات المركز المقامة خلال النادي، إضافة للمدربين الذين سيقدمون الدورات.اضافة اعلان

واشتملت فعاليات الافتتاح، رسما على الوجوه واللعب مع الطلبة المشاركين من خلال الشخصيات الكرتونية الحاضرة، كما تفاعل المشاركون في فقرات "التلي ماتش".


وركزت إدارة مركز زها الهاشمية، على أهمية الانضباط في حضور الدورات والتركيز على مخرجات الدورات لتحقيق رؤية المركز في الاستفادة الحقيقية من الأندية المستمرة طلية العام.

كما وشجعت الإدارة المجتمع المحلي على التعرف على خدمات المركز ومرافقها، مرحبين بالمبادرات المجتمعية الهادفة لخدمة المنطقة وأبنائهم.

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